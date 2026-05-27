Коуч клуба-сенсации УЛП отреагировал на интерес Динамо: «На уровне слухов»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua отреагировал на слухи по поводу заинтересованности киевского Динамо в его персоне.

– Ходили разговоры, что руководству «Динамо» предлагали вашу кандидатуру. Вам что-то известно по этому поводу?

– Это все было на уровне слухов, опять же, разговоров. Никакой конкретики в этом вопросе не было, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ создал настоящую сенсацию под руководством Виталия Пономарева. «Фиолетовые» завоевали серебро чемпионата.