  Коуч клуба-сенсации УЛП отреагировал на интерес Динамо: «На уровне слухов»
27 мая 2026, 09:52 | Обновлено 27 мая 2026, 09:58
Коуч клуба-сенсации УЛП отреагировал на интерес Динамо: «На уровне слухов»

Виталий Пономарев прокомментировал слухи, которые связывали его с Динамо

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua отреагировал на слухи по поводу заинтересованности киевского Динамо в его персоне.

– Ходили разговоры, что руководству «Динамо» предлагали вашу кандидатуру. Вам что-то известно по этому поводу?

– Это все было на уровне слухов, опять же, разговоров. Никакой конкретики в этом вопросе не было, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ создал настоящую сенсацию под руководством Виталия Пономарева. «Фиолетовые» завоевали серебро чемпионата.

Виталий Пономарев Динамо Киев Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
