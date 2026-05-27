ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер остался без работы

Андрей Демченко ушел с поста главного тренера ФК Араз-Нахчиван

Женис. Андрей Демченко

Украинский специалист Андрей Демченко остался без работы. Азербайджанский Араз-Нахчиван официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером.

По официальной информации, срок контракта Демченко с ФК Араз-Нахчиван истек, а стороны не изъявили желания продолжать сотрудничество. Тренер в поисках нового места работы.

49-летний специалист возглавил азербайджанский клуб в декабре 2025 года. Под его руководством команда одержала 6 побед, 2 ничьих и 9 раз проиграла.

Сезон 2025/26 ФК Араз-Нахчиван завершил на шестой строчке чемпионата Азербайджана. Команда Андрея Демченко набрала 46 турнирных баллов после 33 сыгранных матчей.

Андрей Демченко Араз Нахичевань чемпионат Азербайджана по футболу отставка
Пора домой. И заняться опять Металлургом.
