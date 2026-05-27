Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 01:26 | Обновлено 27 мая 2026, 01:30
Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер

В 14 проведенных матчах горняки набрали 37 очков

Лучшей командой весенней части сезона-2025/26 стал «Шахтер». В 14 проведенных матчах горняки одержали 12 побед при одной ничьей и одном поражении, набрав в итоге 37 очков (88,1%). Второй результат показало «Динамо», третий – «Полесье». Чемпион осени ЛНЗ – только 5-й. Больше всех мячей забило «Динамо» – 31, а меньше всех пропустил «Металлист 1925» – 7. Замкнули турнирную таблицу второй части сезона «Полтава» и «Рух», не отпраздновавшие ни одной виктории.

Лучшим бомбардиром весны стал 20-летний форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, 11 раз поражавший ворота соперников.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов в весенней части сезона-2025/26

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Шахтер

14

12

1

1

29-9

37

88,1

2.

Динамо

14

10

1

3

31-15

31

73,8

3.

Полесье

14

9

2

3

25-10

29

69,0

4.

Металлист 1925

15

7

6

2

18-7

27

60,0

5.

ЛНЗ

14

7

4

3

19-9

25

59,5

6.

Колос

14

7

3

4

13-12

24

57,1

7.

Заря

14

6

5

3

23-18

23

54,8

8.

Карпаты

14

6

4

4

20-10

22

52,4

9.

Кривбасс

14

6

4

4

25-22

22

52,4

10.

Эпицентр

14

4

6

4

18-18

18

42,9

11.

Кудровка

14

3

4

7

13-18

13

31,0

12.

Верес

15

3

4

8

13-23

13

28,9

13.

Оболонь

13

2

5

6

13-22

11

28,2

14.

Александрия

13

1

3

9

10-27

6

15,4

15.

Полтава

14

0

4

10

9-36

4

9,5

16.

Рух

14

0

2

12

5-28

2

4,8

Бомбардиры: ПОНОМАРЕНКО («Динамо») - 11. Итодо («Металлист 1925»), Траоре («Шахтер»), Ярмоленко («Динамо») - 7. Гуцуляк («Полесье»), Мендоса («Кривбасс»), Сидун («Эпицентр»), Сторчоус («Кудровка») - 6.

