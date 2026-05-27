Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
В 14 проведенных матчах горняки набрали 37 очков
Лучшей командой весенней части сезона-2025/26 стал «Шахтер». В 14 проведенных матчах горняки одержали 12 побед при одной ничьей и одном поражении, набрав в итоге 37 очков (88,1%). Второй результат показало «Динамо», третий – «Полесье». Чемпион осени ЛНЗ – только 5-й. Больше всех мячей забило «Динамо» – 31, а меньше всех пропустил «Металлист 1925» – 7. Замкнули турнирную таблицу второй части сезона «Полтава» и «Рух», не отпраздновавшие ни одной виктории.
Лучшим бомбардиром весны стал 20-летний форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, 11 раз поражавший ворота соперников.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов в весенней части сезона-2025/26
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Шахтер
|
14
|
12
|
1
|
1
|
29-9
|
37
|
88,1
|
2.
|
Динамо
|
14
|
10
|
1
|
3
|
31-15
|
31
|
73,8
|
3.
|
Полесье
|
14
|
9
|
2
|
3
|
25-10
|
29
|
69,0
|
4.
|
Металлист 1925
|
15
|
7
|
6
|
2
|
18-7
|
27
|
60,0
|
5.
|
ЛНЗ
|
14
|
7
|
4
|
3
|
19-9
|
25
|
59,5
|
6.
|
Колос
|
14
|
7
|
3
|
4
|
13-12
|
24
|
57,1
|
7.
|
Заря
|
14
|
6
|
5
|
3
|
23-18
|
23
|
54,8
|
8.
|
Карпаты
|
14
|
6
|
4
|
4
|
20-10
|
22
|
52,4
|
9.
|
Кривбасс
|
14
|
6
|
4
|
4
|
25-22
|
22
|
52,4
|
10.
|
Эпицентр
|
14
|
4
|
6
|
4
|
18-18
|
18
|
42,9
|
11.
|
Кудровка
|
14
|
3
|
4
|
7
|
13-18
|
13
|
31,0
|
12.
|
Верес
|
15
|
3
|
4
|
8
|
13-23
|
13
|
28,9
|
13.
|
Оболонь
|
13
|
2
|
5
|
6
|
13-22
|
11
|
28,2
|
14.
|
Александрия
|
13
|
1
|
3
|
9
|
10-27
|
6
|
15,4
|
15.
|
Полтава
|
14
|
0
|
4
|
10
|
9-36
|
4
|
9,5
|
16.
|
Рух
|
14
|
0
|
2
|
12
|
5-28
|
2
|
4,8
Бомбардиры: ПОНОМАРЕНКО («Динамо») - 11. Итодо («Металлист 1925»), Траоре («Шахтер»), Ярмоленко («Динамо») - 7. Гуцуляк («Полесье»), Мендоса («Кривбасс»), Сидун («Эпицентр»), Сторчоус («Кудровка») - 6.
