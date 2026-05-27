Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер

Лучшей командой весенней части сезона-2025/26 стал «Шахтер». В 14 проведенных матчах горняки одержали 12 побед при одной ничьей и одном поражении, набрав в итоге 37 очков (88,1%). Второй результат показало «Динамо», третий – «Полесье». Чемпион осени ЛНЗ – только 5-й. Больше всех мячей забило «Динамо» – 31, а меньше всех пропустил «Металлист 1925» – 7. Замкнули турнирную таблицу второй части сезона «Полтава» и «Рух», не отпраздновавшие ни одной виктории.

Лучшим бомбардиром весны стал 20-летний форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, 11 раз поражавший ворота соперников.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов в весенней части сезона-2025/26

И В Н П М О % 1. Шахтер 14 12 1 1 29-9 37 88,1 2. Динамо 14 10 1 3 31-15 31 73,8 3. Полесье 14 9 2 3 25-10 29 69,0 4. Металлист 1925 15 7 6 2 18-7 27 60,0 5. ЛНЗ 14 7 4 3 19-9 25 59,5 6. Колос 14 7 3 4 13-12 24 57,1 7. Заря 14 6 5 3 23-18 23 54,8 8. Карпаты 14 6 4 4 20-10 22 52,4 9. Кривбасс 14 6 4 4 25-22 22 52,4 10. Эпицентр 14 4 6 4 18-18 18 42,9 11. Кудровка 14 3 4 7 13-18 13 31,0 12. Верес 15 3 4 8 13-23 13 28,9 13. Оболонь 13 2 5 6 13-22 11 28,2 14. Александрия 13 1 3 9 10-27 6 15,4 15. Полтава 14 0 4 10 9-36 4 9,5 16. Рух 14 0 2 12 5-28 2 4,8

Бомбардиры: ПОНОМАРЕНКО («Динамо») - 11. Итодо («Металлист 1925»), Траоре («Шахтер»), Ярмоленко («Динамо») - 7. Гуцуляк («Полесье»), Мендоса («Кривбасс»), Сидун («Эпицентр»), Сторчоус («Кудровка») - 6.