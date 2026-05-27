  ФОТО. Умер в 21 год. Загадочная смерть бывшего таланта Саутгемптона
27 мая 2026, 00:56 |
ФОТО. Умер в 21 год. Загадочная смерть бывшего таланта Саутгемптона

Тело футболиста нашли в столице Нигерии при подозрительных обстоятельствах

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Удо

Бывший нападающий «Саутгемптона» Виктор Удо скончался в возрасте 21 года при «подозрительных обстоятельствах».

По информации бельгийских СМИ, тело футболиста было найдено в Абудже – столице Нигерии. Точная причина смерти пока неизвестна.

Недавно Удо вернулся на родину после завершения сезона в Чехии. Его бывший клуб «Антверпен» выразил соболезнования семье и близким игрока.

Форвард переехал в Бельгию подростком и быстро проявил себя в академии «Антверпена», забив 12 голов в 21 матче. Впоследствии он дебютировал за основную команду и провел за нее 28 матчей.

В январе 2025 года Удох подписал контракт с «Саутгемптоном», но закрепиться в первой команде не сумел. После расторжения соглашения он продолжил карьеру в чешском клубе «Динамо Ческе-Будеевице», заключив контракт до 2028 года.

Обстоятельства смерти молодого футболиста сейчас выясняются.

Максим Лапченко Источник: The Sun
