Статистика Пепа Гвардиолы в АПЛ во главе Манчестер Сити
Напомним топ-10 команд с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ, начиная с сезона 2016/17
«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы набрал наибольшее количество очков среди всех команд в АПЛ, начиная с сезона 2016/17.
В активе «горожан» 865 набранных очков в 380 матчах (суммарно за 10 сезонов), что на 64 больше, чем у ближайшего преследователя МС за данный период (801 – Ливерпуль).
Ниже приведена десятка лучших команд АПЛ за 10 сезонов. Отметим, что 9 из 10 этих команд сыграли по 380 матчей, только «Ньюкасл Юнайтед» – 342 поединка.
Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ, начиная с сезона 2016/17 (начало работы Пепа Гвардиолы с «Манчестер Сити»)
- 865 – «Манчестер Сити»
- 801 – Ливерпуль
- 726 – Арсенал
- 670 – Челси
- 662 – Манчестер Юнайтед
- 631 – Тоттенхэм
- 484 – Эвертон
- 473 – Ньюкасл
- 473 – Вест Хэм
- 461 – Кристал Пэлас
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист и клуб отписались друг от друга в Instagram
Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк