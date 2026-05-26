Статистика Пепа Гвардиолы в АПЛ во главе Манчестер Сити

Напомним топ-10 команд с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ, начиная с сезона 2016/17

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы набрал наибольшее количество очков среди всех команд в АПЛ, начиная с сезона 2016/17.

В активе «горожан» 865 набранных очков в 380 матчах (суммарно за 10 сезонов), что на 64 больше, чем у ближайшего преследователя МС за данный период (801 – Ливерпуль).

Ниже приведена десятка лучших команд АПЛ за 10 сезонов. Отметим, что 9 из 10 этих команд сыграли по 380 матчей, только «Ньюкасл Юнайтед» – 342 поединка.

Команды с наибольшим количеством набранных очков в АПЛ, начиная с сезона 2016/17 (начало работы Пепа Гвардиолы с «Манчестер Сити»)

  • 865 – «Манчестер Сити»
  • 801 – Ливерпуль
  • 726 – Арсенал
  • 670 – Челси
  • 662 – Манчестер Юнайтед
  • 631 – Тоттенхэм
  • 484 – Эвертон
  • 473 – Ньюкасл
  • 473 – Вест Хэм
  • 461 – Кристал Пэлас
Комментарии 0
