  Скрипник рассказал, какие позиции хочет усилить во время летнего межсезонья
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 22:03
Скрипник рассказал, какие позиции хочет усилить во время летнего межсезонья

Новые игроки должны быть во всех линиях

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о трансферных планах на летнее межсезонье и оценил игру арендованных исполнителей.

– Какие главные задачи будут стоять перед «Зарей» в межсезонье?

– У нас не будет очень много тех, кто уйдет. Кто-то, конечно, добавится. Проведем небольшую селекцию, которая, надеюсь, нас усилит. Будем стараться как можно быстрее стабилизировать команду.

– Банальный вопрос, но все же – на какие позиции команда больше всего нуждается в усилении перед новым сезоном?

– Всегда хочется добавлять в каждую линию состава по качественному игроку, чтобы усилить конкуренцию. Будет новый вратарь, хотим видеть защитника, полузащитника и нападающего. Конечно, хочется доукомплектовать команду раньше, чтобы на сборах было время сыграться, но трансферное окно большое, поэтому времени достаточно.

– Известно уже, кого мы не увидим в команде летом?

– На данный момент это Роман Вантух, Петар Мичин и Никита Турбаевский. Все они приносили пользу нашей команде. Спасибо им за время, проведенное в «Заре». Как говорят – незаменимых нет. Будем искать новых, качественных футболистов.

– Останутся ли в команде арендованные игроки?

– Когда игроки арендованные, не все зависит от нас. Если решим, что будем кого-то оставлять, то будем разговаривать с их клубами и непосредственно с футболистами.

– Арендованные игроки, которые зимой присоединились к нам, что о них скажете?

– Все показывают матчи. У каждого есть свои качества, мастерство. Мы старались улучшить наш атакующий потенциал. Бах – умный игрок, хорошо действует с мячом, полезен, когда мы доминируем на поле. У Елавича хорошая техника, ему бы добавить немного смелости в принятии решений – не играть в пас, а самому решать эпизоды. Верлей хорошо работал на сборах, забил важный мяч в игре против «Металлиста 1925». У нас есть еще Федор Задорожный – ему тоже нужно прибавлять.

Иван Чирко Источник: ФК Заря Луганск
Когда Заря будет за медали бороцца?? Женя дай команду!
Для Зорі сама актуальна а головне дуже критична і важлива одна позиція це позиція тренер !Вже всі розуміють що толку з нього ніякого
