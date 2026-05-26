ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб назначил нового тренера
«Тулуза» представила фанатам нового специалиста Йенса Аскоу
Французский клуб «Тулуза» официально объявил имя нового тренера: команду возглавит 43-летний датчанин Йенс Бертель Аскоу.
Йенс присоединился к французскому клубу после одного сезона в шотландском «Мотервелле», где специалист хорошо себя зарекомендовал.
Под руководством Аскоу шотландцы провели 49 матчей и финишировали на четвёртой позиции в чемпионате.
«Я чрезвычайно счастлив присоединиться к «Тулузе» после очень позитивных переговоров со спортивным директором Виктором Безжани и президентом клуба Оливье Клоареком.
Талант, который есть в клубе, в сочетании с хорошо выстроенной структурой, четкими и согласованными стратегиями, замечательными людьми и амбициями двигаться ещё дальше убедили меня подписать контракт с «Тулузой».
Я вижу перед нами светлое будущее после фантастической работы Карлеса Мартинеса Новеля, который вывел клуб на очень хороший уровень в Лиге 1. Я убеждён, что в ближайшие годы у нас есть отличная возможность стремиться к еще более высоким результатам», – сказал Аскоу.
За плечами Йенса есть тренерский опыт в клубах «Гётеборг» (Швеция), «Веннсюссель» (Дания) и «Торсхавн» (Фарерские острова). Также специалист работал помощником тренера в «Копенгагене» и пражской «Спарте».
Le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer la nomination de Jens Berthel Askou en tant qu’entraîneur des Violets 😈— Toulouse FC (@ToulouseFC) May 21, 2026
