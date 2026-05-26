ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб назначил нового тренера

Французский клуб «Тулуза» официально объявил имя нового тренера: команду возглавит 43-летний датчанин Йенс Бертель Аскоу.

Йенс присоединился к французскому клубу после одного сезона в шотландском «Мотервелле», где специалист хорошо себя зарекомендовал.

Под руководством Аскоу шотландцы провели 49 матчей и финишировали на четвёртой позиции в чемпионате.

«Я чрезвычайно счастлив присоединиться к «Тулузе» после очень позитивных переговоров со спортивным директором Виктором Безжани и президентом клуба Оливье Клоареком.

Талант, который есть в клубе, в сочетании с хорошо выстроенной структурой, четкими и согласованными стратегиями, замечательными людьми и амбициями двигаться ещё дальше убедили меня подписать контракт с «Тулузой».

Я вижу перед нами светлое будущее после фантастической работы Карлеса Мартинеса Новеля, который вывел клуб на очень хороший уровень в Лиге 1. Я убеждён, что в ближайшие годы у нас есть отличная возможность стремиться к еще более высоким результатам», – сказал Аскоу.

За плечами Йенса есть тренерский опыт в клубах «Гётеборг» (Швеция), «Веннсюссель» (Дания) и «Торсхавн» (Фарерские острова). Также специалист работал помощником тренера в «Копенгагене» и пражской «Спарте».