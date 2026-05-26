Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб назначил нового тренера
Франция
26 мая 2026, 21:41 | Обновлено 26 мая 2026, 21:43
478
0

ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб назначил нового тренера

«Тулуза» представила фанатам нового специалиста Йенса Аскоу

26 мая 2026, 21:41 | Обновлено 26 мая 2026, 21:43
478
0
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб назначил нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Йенс Бертель Аскоу

Французский клуб «Тулуза» официально объявил имя нового тренера: команду возглавит 43-летний датчанин Йенс Бертель Аскоу.

Йенс присоединился к французскому клубу после одного сезона в шотландском «Мотервелле», где специалист хорошо себя зарекомендовал.

Под руководством Аскоу шотландцы провели 49 матчей и финишировали на четвёртой позиции в чемпионате.

«Я чрезвычайно счастлив присоединиться к «Тулузе» после очень позитивных переговоров со спортивным директором Виктором Безжани и президентом клуба Оливье Клоареком.

Талант, который есть в клубе, в сочетании с хорошо выстроенной структурой, четкими и согласованными стратегиями, замечательными людьми и амбициями двигаться ещё дальше убедили меня подписать контракт с «Тулузой».

Я вижу перед нами светлое будущее после фантастической работы Карлеса Мартинеса Новеля, который вывел клуб на очень хороший уровень в Лиге 1. Я убеждён, что в ближайшие годы у нас есть отличная возможность стремиться к еще более высоким результатам», – сказал Аскоу.

За плечами Йенса есть тренерский опыт в клубах «Гётеборг» (Швеция), «Веннсюссель» (Дания) и «Торсхавн» (Фарерские острова). Также специалист работал помощником тренера в «Копенгагене» и пражской «Спарте».

По теме:
Контракт на три года. Милан нашел в АПЛ замену Аллегри
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Сент-Этьен – Ницца. Плей-офф за путевку в Лигу 1. Смотреть онлайн LIVE
Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) назначение тренера
Андрей Витренко Источник: ФК Тулуза
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Трубин. Тоттенхэм начал переговоры с Бенфикой по поводу Павлидиса
Футбол | 26 мая 2026, 21:09 0
Не только Трубин. Тоттенхэм начал переговоры с Бенфикой по поводу Павлидиса
Не только Трубин. Тоттенхэм начал переговоры с Бенфикой по поводу Павлидиса

Клубы уже определили стоимость потенциальных трансферов

Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
Теннис | 26 мая 2026, 20:41 22
Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос
Калинина повесила баранку, но все равно проиграла в 1-м раунде Ролан Гаррос

Диан Парри сумела оформить камбек против Ангелины на старте мейджора в Париже

Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Футбол | 26.05.2026, 07:45
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
Хоккей | 26.05.2026, 00:01
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Бокс | 26.05.2026, 08:39
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 9
Бокс
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
25.05.2026, 06:02 3
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 8
Бокс
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем