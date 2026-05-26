  Оболонь летом планирует провести восемь контрольных матчей
Пока что в «Оболони» две потери

ФК Оболонь Киев

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» после отпуска возобновят тренировочный процесс 22 июня. Все этапы подготовки к новому сезону пройдут на клубной загородной спортивной базе. Главный тренер Александр Антоненко запланировал проведение 8 контрольных матчей.

По имеющейся информации, больше не будут выступать за «Оболонь» Владислав Приймак и Максим Третьяков. И это не последние потери, ведь еще у нескольких игроков 30 июня заканчиваются контракты.

Ожидается, что в межсезонье «Оболонь» укрепит свои ряды 5-6 новичками.

Ранее стало известно, что «Оболонь» подпишет контракт с нападающим.

Андрей Писаренко
