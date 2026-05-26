ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратная обладательница Золотого мяча покинет Барселону

Каталонская «Барселона» официально объявила об уходе испанской полузащитницы Алексии Путельяс.

Алексия провела 507 матчей за команду и занимает второе место в истории клуба, уступая всего 9 матчей Мелани Серрано. На счету Путельяс 232 гола, что является клубным рекордом, и 38 выигранных трофеев: 4 Лиги чемпионов, 10 титулов чемпионата, 10 Кубков королевы, 6 Суперкубков Испании и 8 Кубков Каталонии.

Путельяс первой в истории женской «Барселоны» выиграла «Золотой мяч». При этом она завоевала эту награду дважды – в 2021 и 2022 годах.

Ранее Алексия Путельяс повторила рекорд Лионеля Месси.