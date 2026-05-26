Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратная обладательница Золотого мяча покинет Барселону
Испания
26 мая 2026, 20:46 | Обновлено 26 мая 2026, 20:50
737
0

ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратная обладательница Золотого мяча покинет Барселону

Алексия Путельяс сменит клубную прописку

26 мая 2026, 20:46 | Обновлено 26 мая 2026, 20:50
737
0
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратная обладательница Золотого мяча покинет Барселону
ФК Барселона. Алексия Путельяс

Каталонская «Барселона» официально объявила об уходе испанской полузащитницы Алексии Путельяс.

Алексия провела 507 матчей за команду и занимает второе место в истории клуба, уступая всего 9 матчей Мелани Серрано. На счету Путельяс 232 гола, что является клубным рекордом, и 38 выигранных трофеев: 4 Лиги чемпионов, 10 титулов чемпионата, 10 Кубков королевы, 6 Суперкубков Испании и 8 Кубков Каталонии.

Путельяс первой в истории женской «Барселоны» выиграла «Золотой мяч». При этом она завоевала эту награду дважды – в 2021 и 2022 годах.

Ранее Алексия Путельяс повторила рекорд Лионеля Месси.

По теме:
Не только Трубин. Тоттенхэм начал переговоры с Бенфикой по поводу Павлидиса
За Цыганкова идут торги. Жирона озвучила Трабзонспору цену на украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала новый контракт с опытным защитником
Алексия Путельяс Барселона трансферы чемпионат Испании по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Барселона
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
Хоккей | 26 мая 2026, 00:01 2
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира

Норвегия летит в плей-офф

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26 мая 2026, 08:48 16
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой

Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже

Фиорентина выбрала нового главного тренера
Футбол | 26.05.2026, 20:56
Фиорентина выбрала нового главного тренера
Фиорентина выбрала нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Футбол | 26.05.2026, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:00
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
25.05.2026, 06:55 7
Бокс
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 9
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 9
Футбол
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем