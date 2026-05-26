  Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз Виктора Вацко на финал ЛК
Лига конференций
26 мая 2026, 20:18 | Обновлено 26 мая 2026, 21:08
Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз Виктора Вацко на финал ЛК

Эксперт определил победителя Лиги конференций

27 мая в 22:00 по Киеву на поле «Ред Булл Арены» в Лейпциге в финале Лиги конференций сезона-2025/26 сойдутся «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано». Две команды, которые в своих национальных чемпионатах не сумели гарантировать путевки в еврокубки на следующий сезон будут биться не только за победу в третьем по престижности евротурнире, но и за право сыграть в Лиге Европы-2026/27.

На групповой стадии Лиги конференций удачнее выступил «Райо Вальекано». Испанцы финишировали пятыми в общей турнирной таблице, набрав ровно столько же очков (13), что и донецкий «Шахтер». А вот «Кристал Пэлас», который как раз и расправился в полуфинале с «горняками», групповую фазу турнира завершил десятым, из-за чего «орлам» пришлось проводить дополнительные два матча в рамках 1/16 финала против боснийского «Зриньски» (1:1, 2:0).

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Примечательно, что практически с самого начала текущего розыгрыша Лиги конференций именно «Кристал Пэлас» называется аналитиками фаворитом № 1 этого турнира. И в целом «орлы» подтвердили этот статус добравшись до финала, хотя по ходу турнира с ними случались казусы – поражение от кипрского АЕКа (0:1), ничьи с финским КуПСом (1:1), все тем же АЕКом (0:0), да и с упоминавшимся выше «Зриньски» (1:1) тоже.

Поэтому на практике «Кристал Пэлас» вовсе не является непобедимой командой, которая со стопроцентной вероятностью выиграет этот финал. Что правда, в самые ответственные моменты «стекольщики» пока все-таки демонстрировали свою собранность и силу, что и позволит им сыграть в решающем матче в Лейпциге.

Что касается «Райо Вальекано», то «пчелы» также не прошли весь розыгрыш безупречно. Поражения от словацкого «Слована» (1:2), турецкого «Самсунспора» (0:1) и греческого АЕКа (1:3), равно как и ничья против шведского «Хеккена» (2:2) вызывали сомнения в силах испанцев. Но все-таки в решающие моменты «Райо Вальекано» также мобилизовал силы и в полуфинале расправился с весьма крепким «Страсбуром» (1:0, 1:0).

Именно матчи против французской команды, которую в целом считали фаворитом полуфинала, вселяют оптимизм и надежду в болельщиков «Райо Вальекано», равно как и тот факт, что в них команда не пропустила. Очевидно, что для «Кристал Пэлас» игровой стиль «пчел» будет весьма неудобным, и это еще один аргумент в пользу испанцев.

Однако в целом именно «Кристал Пэлас» выглядит фаворитом дуэли. У этой команды есть опыт финальных поединков. В частности, в минувшем году «орлы» выиграли Кубок Англии у «Манчестер Сити» (1:0), а затем обыграли еще и «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 – по пенальти).

Огромным плюсом «Кристал Пэлас» видится и фигура главного тренера этой команды – австрийца Оливера Гласнера. В 2022 году этот специалист выигрывал Лигу Европы с «Айнтрахтом», а потому прекрасно знает, как настраивать своих подопечных на столь ответственные поединки, как финалы еврокубков. Кроме того, матч против «Райо Вальекано» почти наверняка станет последним для Гласнера во главе «Кристал Пэлас», так как тренер ранее давал понять, что желает уйти и, видимо, сделать это австриец неизменно захочет на мажорной ноте.

По составу «Кристал Пэлас» также смотрится внушительнее. Хотя под вопросом находится участие в финале Адама Уортона, да и Крис Ричардс после проблем со связками может пропустить решающий матч сезона в Лиге конференций. Это болезненный удар по «орлы», тем более, что у «Райо Вальекано» столь существенных кадровых проблем на эту игру, по сообщениям из СМИ, нет.

Впрочем, именно «Кристал Пэлас» является фаворитом игры и, если эта команда сможет сыграть хотя бы на таком уровне, как в полуфиналах против «Шахтера», то с высокой долей вероятности она выиграет этот финал. Если пытаться предугадывать счет, то остановимся на 2:1. Но нельзя забывать, что для обоих клубов этот финал является первым в еврокубковой истории (не зря в официальном коммюнике УЕФА назвал обе команды не иначе как «first-time European finalists»), и во многом судьба трофея будет зависеть еще и от способности совладать с нервами.

