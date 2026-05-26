  4. Барселона хочет подписать поляка в центр обороны
26 мая 2026, 20:15 | Обновлено 26 мая 2026, 21:07
Барселона хочет подписать поляка в центр обороны

«Барселона» нацелилась на Якуба Кивиора, который провел сильный сезон в Примейре

ФК Порту. Якуб Кивиор

Появилось новое имя в качестве возможного приобретения для центра обороны «Барселоны». Сообщается, что каталонский клуб очень заинтересован в переходе «левоногого» центрального защитника «Порту» Якуба Кивиора, который провел сильный сезон в Примейре.

Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с президентом «Порту» Андре Виллашем-Боашем, чтобы обсудить условия трансфера. Деку наблюдал за польским игроком в многочисленных матчах этого сезона и, как сообщается, определил его как один из доступных вариантов, если «Барселоне» потребуется укрепить оборону.

Ранее каталонцы пытались усилить оборону защитником «Интера» Алессандро Бастони. Кивиор стоит примерно 27 млн евро. В прошлом сезоне в центре обороны у «сине-гранатовых» играли Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Херард Мартин, Рональд Араухо и Андреас Кристенсен.

Руслан Полищук Источник: Sport.es
