Без Герреро. Панама опубликовала заявку на чемпионат мира 2026

Главный тренер национальной сборной Панамы Томас Кристиансен объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов не вошел нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Панамы сыграет в одной группе с Ганой, Хорватией и Англией.

Заявка сборной Панамы на участие в чемпионате мира 2026 года: