Без Герреро. Панама опубликовала заявку на чемпионат мира 2026
В список игроков не попал форвард Динамо
Главный тренер национальной сборной Панамы Томас Кристиансен объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов не вошел нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.
На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Панамы сыграет в одной группе с Ганой, Хорватией и Англией.
Заявка сборной Панамы на участие в чемпионате мира 2026 года:
🇵🇦 ESTOS SON LOS MUNDIALISTAS DE PANAMÁ ✅🔥— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 26, 2026
Thomas Christiansen escogió a los 26 jugadores que representarán a la selección centroamericana a la cita mundialista✍🏻
