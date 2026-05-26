26 мая 2026, 18:10 |
«Нас делают клоунами, тупое издевательство». Эксперт – о снятии Руха з УП

Волочай заявил, что решение намеренно откладывали до последнего, чтобы спасти Александрию

Виталий Волочай

Известный спортивный комментатор Виталий Волочай эмоционально отреагировал на снятие львовского «Руха» с чемпионата Украины.

Это решение позволило «Александрии» получить шанс остаться в УПЛ благодаря стыковым матчам. Команда Владимира Шарана по итогам сезона заняла 15-е место в турнирной таблице и должна была напрямую вылететь в Первую лигу.

«О том, что Козловский будет «снимать» Рух именно в последний день чемпионата, знали все. Это можно было сделать в любой момент, но было сделано именно в последний день чемпионата. Все прекрасно знали, что так и будет, и что это будет сделано так, чтобы «Александрия» играла в переходных матчах», – написал эксперт у себя в Telegram.

Волочай считает, что такой сценарий стал возможен из-за несовершенства технического регламента УПЛ. Он считает, что подобные случаи нивелируют все достижения украинского футбола.

«Тупое издевательство над УПЛ ТВ и всеми нами, с нашими «интригами и борьбой за выживание». Просто из нас делают клоунов. Просто всем в очередной раз нагадят на голову, а потом рассказывают о серьезном футболе, развитии, молодежи и ярком будущем. Клубы УПЛ должны зарабатывать деньги, мы серьезная лига, бла-бла-бла», – высказался комментатор, назвав «позором» снятие «Руха».

В стыковых матчах «Александрия» должна сыграть с «Левым берегом».

а що б змінилося, якби Рух знявся місяць тому?
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
