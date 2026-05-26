Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет играть в ЛЧ? Клуб Ла Лиги хочет подписать звезду сборной Украины
Испания
26 мая 2026, 17:33 |
966
0

Будет играть в ЛЧ? Клуб Ла Лиги хочет подписать звезду сборной Украины

Бетис заинтересовался Виктором Цыганковым

26 мая 2026, 17:33 |
966
0
Будет играть в ЛЧ? Клуб Ла Лиги хочет подписать звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает Fichajes.

Клуб из Севильи заинтересован в подписании 28-летнего воспитанника киевского «Динамо». В «Бетисе» рассматривают вариант с трансфером Виктора, чтобы усилить состав перед участием в Лиге чемпионов.

Отмечается, что профиль Цыганкова соответствует стилю игры, который задает севильской команде ее главный тренер Мануэль Пеллегрини. Еще одним плюсом называется то, что Виктору не понадобится время на адаптацию в Ла Лиге.

Сообщалось, что Цыганков вместе с Владиславом Ванатом стали лучшими бомбардирами «Жироны» в сезоне.

По теме:
Арсенал нацелился на звездного нападающего за 90 млн евро
Источник: Рома готовит громкое соглашение с Довбиком на 45 млн евро
После провала. Жирона приняла важное решение по Цыганкову и Ванату
Виктор Цыганков Бетис Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Футбол | 26 мая 2026, 07:45 6
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро

Украинец – в сфере интересов «Тоттенхэма»

Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Футбол | 26 мая 2026, 15:33 6
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера

Полузащитник «Бенфики» может перейти в «Тоттенхэм»

36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футбол | 26.05.2026, 10:02
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе
Футбол | 26.05.2026, 17:53
Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе
Салах получил новые варианты продолжения карьеры в Европе
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26.05.2026, 08:48
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
25.05.2026, 06:02 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем