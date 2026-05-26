Будет играть в ЛЧ? Клуб Ла Лиги хочет подписать звезду сборной Украины

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает Fichajes.

Клуб из Севильи заинтересован в подписании 28-летнего воспитанника киевского «Динамо». В «Бетисе» рассматривают вариант с трансфером Виктора, чтобы усилить состав перед участием в Лиге чемпионов.

Отмечается, что профиль Цыганкова соответствует стилю игры, который задает севильской команде ее главный тренер Мануэль Пеллегрини. Еще одним плюсом называется то, что Виктору не понадобится время на адаптацию в Ла Лиге.

Сообщалось, что Цыганков вместе с Владиславом Ванатом стали лучшими бомбардирами «Жироны» в сезоне.