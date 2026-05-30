  4. Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением

Киевляне возглавили престижный рейтинг CIES

«Динамо» возглавило престижный рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), в котором оценивались клубы из топ-30 лиг Европы по количеству собственных воспитанников в составе.

Исследование учитывало долю игрового времени, которое получают футболисты, являющиеся воспитанниками академии своего нынешнего клуба.

«Наш клуб является лидером среди всех клубов высших дивизионов первой 30-ки европейских чемпионатов по показателю игрового времени собственных воспитанников.

«Динамо» возглавляет рейтинг с большим отрывом от второго места, предоставив 69,7% игрового времени воспитанникам клуба, выпускникам собственной академии.

Второе место в рейтинге занял испанский «Атлетик» (Бильбао) – 50%, третье – швейцарский «Люцерн» – 49,3%», – сообщает пресс-служба столичного гранда.

Дмитрий Олийченко
Молодцы… это твердое 4-5 место в УПЛ
 А результату 0 
а как же Рух?
