ВИДЕО. Game Set Ukraine: старт Калининой и Олейниковой. Шансы украинок

26 марта Ангелина и Александра стартуют на Ролан Гаррос 2026!

Sport.ua

26 марта на Открытом чемпионате Франции 2026 стартуют две украинские теннисистки – Ангелина Калинина и Александра Олейникова.

В новом видео на YouTube-канале Game Set Ukraine теннисный обозреватель сайта Sport.ua Алина Грушко рассказала о шансах украинок на победу по версии беттинг-партнера betking.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

Калинина начнется встречу 1/64 финала против Диан Парри ориентировочно в 15:30 по Киеву. Олейникова стартует против Елены Приданкиной примерно в 17:30.

Во второй раунд Ролан Гаррос из украинок уже вышли Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Элина Свитолина.

Sport.ua
