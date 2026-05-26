Слот – топ-тренер. 10 спорных утверждений о сезоне 25/26

«Пеп устарел», – так говорили злые языки в прошлом сезоне, когда «Ман Сити» чередовал плохие матчи с ужасными. Болельщики разделились на два лагеря, один из которых был убежден, что Гвардиола больше не может выигрывать. Потому что футбол пошел дальше, а испанец – нет. Эти люди считали, что главная проблема «Манчестер Сити» именно в тренере. Другой лагерь не был столь категоричен и подчеркивал, что составу «горожан» нужна перезагрузка. Ответ должен был дать сезон 25/26. И дал: «Манчестер» до предпоследнего тура претендовал на титул АПЛ. Новые футболисты помогли. Теперь понятно: нет, Гвардиола не устарел. Просто пережил неудачный год из-за личного кризиса и кризиса состава. Иногда футболу нужно время, чтобы дать конкретику.

Этот текст – о спорных тезисах сезона 25/26, которые получат (или нет) подтверждение позже. Сейчас нужно лишь прочитать и задуматься. Окончательные ответы – через год-другой.

Тренерские изменения в Реале – к лучшему

Пойдем от обратного. Допустим, Алонсо остался в Мадриде. Команда пыталась бы играть в футбол. Но… все равно все вышло бы из строя. После последнего матча Хаби игроки отказались поздравлять «Барселону» с победой в Суперкубке, потому что так сказал Мбаппе. Уже тогда футболисты имели в клубе власть большую, нежели тренер. Так что все бы развалилось. Возможно, не за один сезон, а за два. Кто-то подрался бы в раздевалке позже. Конфликты тренера и футболистов стали бы публичными. Потому что раздевалка «Реала» – токсичная. И не из-за Хаби. Это следствие работы Переса, который, как сорока, годами собирал в клубе лучших футболистов с завышенным эго. Теперь здесь Мбаппе. И Вини. И Вальверде. И еще несколько игроков, которые хотят быть лидерами и конфликтуют. Это не команда. «Реал» развалился без Алонсо. Но с ним было бы то же самое.

Зато назначение Арбелоа помогло окончательно осознать проблему. Футболисты получили комфортного тренера – и все проиграли. Поссорились. Стало еще хуже. Если зимой Перес в конфликте между тренером и игроками выбрал вторых, то теперь осознает: это не выход. Это не команда Зидана, где футболисты могли выигрывать матчи в одиночку. Нет, им нужен наставник. Причем не нянечка (иначе бы получилось и у Арбелоа) – а авторитетная фигура в раздевалке. Поэтому скоро команду возглавит Моуриньо. Тренерские решения Переса в этом сезоне – сомнительные, но окончательно расставили все точки над «і». Теперь все понимают, почему этот «Реал» не побеждает. Некоторые команды годами деградируют до перемен и обновлений – а «сливочные» прошли этот путь всего за один сезон. Который, да, они потеряли – но теперь осознают, что делать дальше. Если крах был неизбежен, то разве такая его версия не лучшая из возможных?

Трансфер Дьокереша того стоил

Виктор приезжал в Лондон в качестве одного из лучших бомбардиров современности и автора наибольшего количества голов прошлого сезона. Что он должен был дать «Арсеналу»? Очевидно, голы. И дал – но не в желаемом количестве. В АПЛ и ЛЧ забил в сумме лишь 19 мячей. Хотя многие ожидали 20+ только в чемпионате. Дьокереш не стал топ-бомбардиром топ-команды. Многие скажут, что это провал… Но так ли это? В конце концов, именно Виктор был лучшим футболистом «Арсенала» в полуфиналах ЛЧ. В АПЛ забил 5 победных голов – это показатель №4 в дивизионе. В прошлом сезоне «канониры» не выиграли чемпионат из-за 14 ничьих, а теперь финишировали имея лишь 7, не в последнюю очередь благодаря забитым Виктором голам. В сезон деградации Мартинелли и спада Сака, в год нестабильности Эзе и регулярных травм Эдегора Дьокереш стал одним из немногих футболистов, которые гарантировали уровень на дистанции. «Арсенал» близок к 2 крупным трофеям за год. Без Дьокереша не был.

Слот – топ-тренер

Много читал о том, что победа Арне в АПЛ в прошлом сезоне – заслуга Клоппа. И всё бы так и было, если бы не одно «но»: в последний год с Юргеном «Ливерпуль» финишировал в АПЛ лишь третьим. Отстал и от «Арсенала», и от «Манчестер Сити». А под Слота тогда клуб не скупился. Вообще. Пришел Кьеза – и все. Как-то странно получается. Что-то не сходится. Потому что на самом деле Арне проделал великолепную работу. Раскрыл Гравенберха. Помог Салаху провести его лучший год в АПЛ. Выигрывал матчи даже с Нуньесом и Гакпо на поле, что вообще-то ой как трудно. Прошлый сезон оставил лишь один вопрос: а не было ли это все разовой акцией? Потому что победа в АПЛ и топ-футбол – замечательно, но лучшие команды остаются лучшими больше одного сезона. Поэтому в розыгрыше 25/26 Слот должен был убедить, что он не просто автор великолепной кампании 24/25, а еще и топ-специалист. И многих не убедил.

А меня – вполне. «Ливерпуль» финиширует вне топ-3 таблицы АПЛ. Проведёт год без трофеев. И это всё после сотен миллионов, которые были потрачены на трансферы летом. Это всё правда, но… точно ли эта команда вот прямо должна была побеждать? Салаха настигла старость. Конате провёл худший год в карьере. Макалистер так и не набрал форму за весь сезон. Алиссон стабильно выбывал из-за травм. Исака мы чаще не видели, чем видели. Хорошо вписался Экитике – но и он получил травму и будет вне игры до конца года. Хотя бы в чем-то из перечисленного есть вина Слота? Весной у «Ливерпуля» из-за травм нет как таковой скамейки запасных. Потраченный миллион миллионов не дал Слоту топ-состава. А еще скандал с Мо. Кубок Африки. И даже в такой сезон, когда все пошло не так, Арне вывел «Ливерпуль» в ЛЧ. Сыграл в четвертьфинале ЛЧ. Справился с давлением. Ужасный год не настолько ужасен именно благодаря работе Слота.

Сезон Атлетико – плохой

Команда сыграла в полуфинале ЛЧ и Кубка Испании, но ничего не выиграла. И это нормально: «матрасники» и не должны собирать трофеи. Потому что конкуренты сильнее и, что даже важнее, богаче. Но ведь нужно учитывать контекст. Например, такой: в финале Кубка Испании «Атлетико» не справился всего лишь с «Реал Сосьедадом» – середняком Ла Лиги. В серии пенальти не одолел запасного вратаря команды. В полуфинале ЛЧ «матрасники» вылетели от классного «Арсенала», но в решающие минуты второго матча даже не били по воротам. В ответном матче «Атлетико» не создал «канонирам» проблем. Уступил лишь 0:1, но безнадежно. Из-за борьбы в кубковых соревнованиях «матрасники» провалили чемпионат: финишировали вне топ-3, причем сильно отстали даже от столь кризисного «Реала». Все достижения «Атлетико» за сезон – 2 большие победы над «Барселоной». Все остальное – разочарование. И неважно, насколько близко к трофеям.

Интеру повезло

Сразу отмечу: Киву проделал в Милане великолепную работу. Лично я ожидал, что команда без Индзаги развалится, но этого не произошло. К тренеру претензий нет. Но выигранные трофеи дались коллективу слишком легко. Если помните, Индзаги проигрывал чемпионскую гонку Пиоли, Спалетти, Конте, каждый раз – чемпионским командам. А в этом году у «Интера» просто не было конкурентов. «Наполи» все-таки не справился в полной мере с постоянными травмами лидеров. «Милан» сильно прогрессировал, но лишь через сезон после финиша вне зоны еврокубков закономерно оказался не готов претендовать на титул. «Ювентус» пережил смену тренера и слишком много потерял на старте. «Комо» и «Рома» просто не имели достаточно сильных составов. «Интер» заслужил титул Серии А и не виноват в том, что у него не было конкуренции. Но все же он выиграл далеко не только благодаря собственной силе. Команды из топ-5 он обыграл лишь в 3 из 8 матчей. Из ЛЧ вылетел от «Буде-Глимта». В финале Кубка Италии одолел лишь «Лацио». Неубедительно. В другой год этого могло бы и не хватить.

Назначение Росеньора – правильное решение

Мареска выиграл для «Челси» ЛК и КЧМ – отличный результат, конечно. Вернул команду в Лигу чемпионов – тоже здорово. Но, пожалуй, главное достижение Энцо – то, что он наконец стабилизировал состав «синих». Тухель не смог. И Поттер. И Почеттино. Когда тренерам каждые полгода привозят по 100500 новичков, то отсеять лишних и сформировать костяк, мягко говоря, трудно. Но Мареска это сделал. Его «Челси» обрёл стабильность – черту, которая не была характерна для команды после смены владельца. Поэтому расставание с Энцо – плохое решение. Пожалуй, никто не будет спорить. И я не стану. С Мареской «Челси» почти наверняка финишировал бы в зоне ЛЧ. Возможно, дал бы бой «ПСЖ» в плей-офф: на клубном ЧМ с Энцо во главе команда уже обыгрывала парижан и Энрике. Сезон «синих» сложился бы лучше, если бы итальянский тренер остался. Но его уволили. Нужно было искать нового. Нашли Росеньора.

И назначение Лиама – хорошее решение боссов. Конечно, очень удобно рассуждать постфактум, когда у англичанина не получилось. Но ведь он есть и даже сейчас остается идеальным тренером для «синих» по профилю. Молодой, поэтому мог расти вместе с командой. Без амбиций руководить трансферами. С опытом работы в Англии. С большим багажом тактических идей. Но не получилось даже у него. Потому что футболисты, которые хотят и готовы претендовать на большие победы, не восприняли увольнение Марески. И не приняли нового наставника, который стремился прежде всего просто работать в «Челси», а не побеждать. Конфликт интересов между игроками и руководством. Даже на бумаге идеальный тренер не подошел. А если так, то теперь вообще всем понятно: либо «Челси» меняется летом, либо теряет лучших футболистов. Потому что брать только молодежь и претендовать на победы невозможно. Назначение Росеньора это доказало. Логичный выбор на тот момент и указатель на то, что не так с нынешним «Челси».

Лучший в Барсе – Гарсия

+10.1 по показателю пост-шота у вратаря «Барселоны» в сезоне только в Ла Лиге. У любого другого голкипера чемпионата – максимум +6.3. То есть Жуан спас каталонцев от десятка пропущенных мячей. Если бы не он, «Барселона» потеряла бы несколько побед и ничьих. Если бы не он, не было бы 90+ набранных очков в чемпионате и выигранного титула уже в матче с «Реалом». Кстати, в недавнем Класико Гарсия также отражал удары. Несколько раз в сезоне «Барселона» побеждала со счетом 1:0 именно благодаря его сейвам. По средней оценке от FotMob Гарсия – футболист №4 в Ла Лиге. Сильнее него только Мбаппе и Ямаль благодаря голевым действиям, на 0.02 – Педри. В решающие моменты сезона лидеры атаки «Барселоны» не гарантировали качество. Линия защиты против «Атлетико» не справилась. Тогда лучший – тот, кто был стабилен весь сезон. Кто ни разу не подвел, когда на него рассчитывали. Это Гарсия. В этом сезоне «Барса» забьет меньше, чем в прошлом, в чемпионате, но уже набрала больше очков. Это заслуга вратаря, а не Ямаля или Педри.

Франк не провалился

На момент увольнения Франка «Тоттенхэм» имел +5 очков над зоной вылета и набирал в среднем по 1.12 за тур. В таком же темпе на данный момент уже имел бы как минимум 40. Почти не рисковал бы вылететь. Вместо этого уволил тренера и набрал лишь 9 очков в 10 матчах. Тудор с «Тоттенхэмом» вообще не побеждал. Пришел крутой Де Дзерби – и еле-еле спас команду от вылета. После прощания с Франком «Тоттенхэм» не стал успешным. Не стал лучше. Окончательно бросил играть в футбол. С Томасом не было фантастических успехов – но ситуация была контролируемой. Команда держалась на плаву. Квалифицировалась в 1/8 ЛЧ. Брала «свои» очки. Сейчас легко предположить: если бы не увольнение Франка, «Тоттенхэм» точно бы не вылетел. Все проблемы «шпор» – из-за неудачных трансферов. Томас не провалился. Что такое «провалиться» с этим составом продемонстрировал Тудор.

Вылет Жироны – это хорошо

Каталонцы несколько лет назад пробились в ЛЧ. И как они этим воспользовались? Это очень сильная козырная карта. Такая, которая дает возможность приглашать топ-футболистов. Хотя бы одного. А если даже нет – больше инвестировать в молодых новичков. Зато «Жирона» всего через несколько лет после исторического достижения возвращается в Сегунду. Почему? Из-за глупых подписаний. Команда берет не лучших и наиболее подходящих тренеру – а то, что плохо лежит. Унахи провалился в «Марселе», но «Жироне» подошел. Выкупила нерезультативного Хиля. Подобрала не нужного больше никому в Европе Витселя. Арендовала годами запасного Лемара. Ближе к зиме уже рисковала вылететь, поэтому «усилилась» ноунеймом Эчеверри и Тер Стегеном, который пропустил полгода. За целый сезон (!) попала точно только с Ванатом и Рейсом, причем последний – в аренде из «Ман Сити», то есть часть соглашения о сотрудничестве (мнение «Жироны» не спрашивали).

Пока другие аутсайдеры Примеры пытались не вылететь без инвестиций в трансферы вообще и благодаря прицельной работе скаутов, «Жирона» понизилась в классе с деньгами в карманах. Просто из-за глупых решений. Кстати, клуб все никак не продлевает контракт с тренером Мичелом. Как будто это Мичелу нужно сидеть в деградирующем клубе, а не проблемному коллективу нужен довольно сильный специалист. «Жирона» вылетела справедливо. Клуб сможет начать все сначала. Мичел получит свободу и, без сомнения, работу как минимум в каком-нибудь середняке Ла Лиги. Уйдут и Цыганков с Ванатом, которые являются бомбардирами №2 и №1 команды в сезоне Примеры соответственно. Виктор давно перерос «Жирону» и заслужил возможность играть с лучшими партнерами. Влад забил достаточно, чтобы остаться в Примере. Хороший год для обоих. «Жирона» после вылета в Сегунду будет продавать. В том числе лучших. И наши наконец-то пойдут дальше…

Хетафе – команда сезона

Конечно, не по качеству игры и количеству побед. Футбол с каждым годом становится все… проще. Когда-то доминировала тики-така, а сейчас даже Гвардиола упрощает. Теперь в его всегда дисциплинированной команде есть Шерки, которому позволено все. В финале ЛЧ сыграют «ПСЖ» и «Арсенал» – клубы, которые во вторых таймах ответных матчей полуфиналов защищали результат и играли вторым номером. Индзаги выиграл 1 титул за 4 года в «Интере», а Киву упростил футбол команды – и триумфовал с первой же попытки. «Барселона» едва не обновила рекорд Ла Лиги по очкам без плана Б. «Бавария» без него была близка к финалу ЛЧ. В 2026 году не нужно играть сложно, чтобы быть лучшим. Наоборот: упрощай там, где это возможно и уместно. И это окупится. Бордалас прекрасно понял этот принцип. Поэтому «Хетафе», скорее всего, будет в еврокубках в следующем сезоне. Не просто без усложнений – даже без игры в футбол как таковой.

Худшее владение мячом в чемпионате. Худшая точность пасов. Наименьшее количество чистого игрового времени в матчах. Наибольшее количество желтых карточек. «Хетафе» минимизировал игру в футбол и максимизировал результат. Поэтому с составом под борьбу за выживание (далеко не факт, что успешную) бьется за участие в еврокубках. Он квинтэссенция этого тренда на упрощение в современном футболе. Он не просто следует тренду – он выводит на новый уровень его понимание. Из-за «Хетафе» мы вынуждены переосмыслить современный футбол и то, что на самом деле в нем важно сейчас. Именно команда Бордаласа гиперболизирует все самое худшее, что есть в нашей любимой игре, и своей успешностью при этом указывает на то, в каком направлении движется футбол. Лучшая команда сезона – не та, которая играет лучше всех, а та, которая лучше всего представляет футбольные тренды и развитие игры в этом сезоне. К сожалению или к счастью, футбол в 2026 году – это больше «Хетафе», чем, например, «Бавария» или «Барселона».