Борнмут станет 40-м английским клубом, который выступит в еврокубках
Это произойдет в Лиге Европы в сезоне 2026/27
«Борнмут» станет 40-м английским клубом, который будет представлять Англию в еврокубках.
Это произойдет в сезоне 2026/27 в Лиге Европы.
По этому поводу вспомним все английские команды, которые играли в еврокубках, а также сезон их дебюта в них.
Английские клубы, которые играли в еврокубках
- Манчестер Юнайтед (1956/57)
- Вулверхэмптон (1958/59)
- Бернли (1960/61)
- Тоттенхэм Хотспур (1961/62)
- Лестер Сити (1961/62)
- Ипсвич Таун (1962/63)
- Эвертон (1963/64)
- Ливерпуль (1964/65)
- Вест Хэм Юнайтед (1964/65)
- Манчестер Сити (1968/69)
- Вест Бромвич (1968/69)
- Лидс Юнайтед (1969/70)
- Челси (1970/71)
- Арсенал (1971/72)
- Саутгемптон (1971/72)
- Дерби Каунти (1972/73)
- Сток Сити (1972/73)
- Сандерленд (1973/74)
- Астон Вилла (1975/76)
- КПР (1976/77)
- Ньюкасл Юнайтед (1977/78)
- Ноттингем Форест (1978/79)
- Уотфорд (1983/84)
- Шеффилд Уэнсдей (1992/93)
- Норвич Сити (1993/94)
- Блэкберн Роверс (1994/95)
- Уимблдон (1995/96)
- Кристал Пэлас (1998/99)
- Брэдфорд Сити (2000/01)
- Фулхэм (2002/03)
- Милволл (2004/05)
- Мидлсбро (2004/05)
- Болтон Уондерерс (2005/06)
- Портсмут (2008/09)
- Бирмингем Сити (2011/12)
- Виган Атлетик (2013/14)
- Суонси Сити (2013/14)
- Халл Сити (2014/15)
- Брайтон (2023/24)
- Борнмут (2026/27)
В скобках – год дебютного сезона в еврокубках.
В подсчете учтены такие турниры, как Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Лига конференций и Кубок Интертото.
Если вспомнить еще такой турнир, как Кубок ярмарок, который не входил в число официальных турниров УЕФА, то можно также добавить в список английских команд Ковентри Сити (1972/73).
