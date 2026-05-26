Борнмут станет 40-м английским клубом, который выступит в еврокубках

«Борнмут» станет 40-м английским клубом, который будет представлять Англию в еврокубках.



Это произойдет в сезоне 2026/27 в Лиге Европы.



По этому поводу вспомним все английские команды, которые играли в еврокубках, а также сезон их дебюта в них.



Английские клубы, которые играли в еврокубках

Манчестер Юнайтед (1956/57)

Вулверхэмптон (1958/59)

Бернли (1960/61)

Тоттенхэм Хотспур (1961/62)

Лестер Сити (1961/62)

Ипсвич Таун (1962/63)

Эвертон (1963/64)

Ливерпуль (1964/65)

Вест Хэм Юнайтед (1964/65)

Манчестер Сити (1968/69)

Вест Бромвич (1968/69)

Лидс Юнайтед (1969/70)

Челси (1970/71)

Арсенал (1971/72)

Саутгемптон (1971/72)

Дерби Каунти (1972/73)

Сток Сити (1972/73)

Сандерленд (1973/74)

Астон Вилла (1975/76)

КПР (1976/77)

Ньюкасл Юнайтед (1977/78)

Ноттингем Форест (1978/79)

Уотфорд (1983/84)

Шеффилд Уэнсдей (1992/93)

Норвич Сити (1993/94)

Блэкберн Роверс (1994/95)

Уимблдон (1995/96)

Кристал Пэлас (1998/99)

Брэдфорд Сити (2000/01)

Фулхэм (2002/03)

Милволл (2004/05)

Мидлсбро (2004/05)

Болтон Уондерерс (2005/06)

Портсмут (2008/09)

Бирмингем Сити (2011/12)

Виган Атлетик (2013/14)

Суонси Сити (2013/14)

Халл Сити (2014/15)

Брайтон (2023/24)

Борнмут (2026/27)



В скобках – год дебютного сезона в еврокубках.



В подсчете учтены такие турниры, как Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Лига конференций и Кубок Интертото.



Если вспомнить еще такой турнир, как Кубок ярмарок, который не входил в число официальных турниров УЕФА, то можно также добавить в список английских команд Ковентри Сити (1972/73).