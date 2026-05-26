26 мая 2026, 12:38 | Обновлено 26 мая 2026, 13:11
Борнмут станет 40-м английским клубом, который выступит в еврокубках

Это произойдет в Лиге Европы в сезоне 2026/27

Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

«Борнмут» станет 40-м английским клубом, который будет представлять Англию в еврокубках.

Это произойдет в сезоне 2026/27 в Лиге Европы.

По этому поводу вспомним все английские команды, которые играли в еврокубках, а также сезон их дебюта в них.

Английские клубы, которые играли в еврокубках

  • Манчестер Юнайтед (1956/57)
  • Вулверхэмптон (1958/59)
  • Бернли (1960/61)
  • Тоттенхэм Хотспур (1961/62)
  • Лестер Сити (1961/62)
  • Ипсвич Таун (1962/63)
  • Эвертон (1963/64)
  • Ливерпуль (1964/65)
  • Вест Хэм Юнайтед (1964/65)
  • Манчестер Сити (1968/69)
  • Вест Бромвич (1968/69)
  • Лидс Юнайтед (1969/70)
  • Челси (1970/71)
  • Арсенал (1971/72)
  • Саутгемптон (1971/72)
  • Дерби Каунти (1972/73)
  • Сток Сити (1972/73)
  • Сандерленд (1973/74)
  • Астон Вилла (1975/76)
  • КПР (1976/77)
  • Ньюкасл Юнайтед (1977/78)
  • Ноттингем Форест (1978/79)
  • Уотфорд (1983/84)
  • Шеффилд Уэнсдей (1992/93)
  • Норвич Сити (1993/94)
  • Блэкберн Роверс (1994/95)
  • Уимблдон (1995/96)
  • Кристал Пэлас (1998/99)
  • Брэдфорд Сити (2000/01)
  • Фулхэм (2002/03)
  • Милволл (2004/05)
  • Мидлсбро (2004/05)
  • Болтон Уондерерс (2005/06)
  • Портсмут (2008/09)
  • Бирмингем Сити (2011/12)
  • Виган Атлетик (2013/14)
  • Суонси Сити (2013/14)
  • Халл Сити (2014/15)
  • Брайтон (2023/24)
  • Борнмут (2026/27)


В скобках – год дебютного сезона в еврокубках.

В подсчете учтены такие турниры, как Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Лига конференций и Кубок Интертото.

Если вспомнить еще такой турнир, как Кубок ярмарок, который не входил в число официальных турниров УЕФА, то можно также добавить в список английских команд Ковентри Сити (1972/73).

Даниил Кирияка
