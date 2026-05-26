Определены лучший игрок и тренер 30-го тура Украинской Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 30-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.

Лучшим тренером тура решением коллектива из 33-х экспертов была признана Руслан Костышин («Колос»), подопечные которого победили «Шахтер» со счетом 1:0.

Второе место в рейтинге занял Виталий Пономарев (ЛНЗ), команда которого вырвали викторию в матче против «Оболони» (1:0) и впервые в истории черкасского клуба завоевала медали элитного дивизиона. Замкнул топ-3 Виктор Скрипник (его «Заря» одолела «Карпаты» – 2:1).

Звание лучшего футболиста 30-го тура было отдано автору двух голов в ворота «Динамо» – полузащитнику Андрею Сторчоусу («Кудровка»). В топ-5 рейтинга также вошли:

Артур Микитишин (ЛНЗ, автор победного «серебряного» гола в ворота «Оболони»),

Ардит Тахири («Колос», автор победного гола в ворота «Шахтера»),

Матвей Пономаренко («Динамо», сравнял счет в игре с «Кудровкой» и стал лучшим бомбардиром сезона),

Роман Вантух («Заря», на его счету гол в ворота «Карпат»).

Символическая сборная 30-го тура Украинской Премьер-лиги

Вратарь: Иван Пахолюк («Колос»)

Защитники: Роман Вантух («Заря»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Владимир Салюк («Металлист 1925»), Гиорги Майсурадзе («Полесье»)

Полузащитники: Бруниньо («Карпаты»), Петар Мичин («Заря»), Андрей Сторчоус («Кудровка»), Артур Микитишин (ЛНЗ)

Нападающие: Ардит Тахири («Колос»), Матвей Пономаренко («Динамо»)

Главный тренер: Руслан Костышин («Колос»)

Резерв: Никита Федотов («Эпицентр»), Геннадий Пасич (ЛНЗ), Тарас Михавко («Динамо»), Александр Андриевский («Полесье»), Андрусв Араухо («Кривбасс»), Тарас Степаненко («Колос»), Мауро Родригеш («Александрия»), Денис Антюх («Металлист 1925»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Александр Филиппов («Полесье»).