Полузащитник Руха попал на радары двух клубов

Украинский полузащитник «Руха» Остап Притула привлекает внимание «Александрии» и «Буковины». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, «желто-черные» уже связались с 25-летним футболистом. Клуб из Черновцов же пока просто проявляется предметный интерес.

В текущем сезоне на счету Остапа Притулы 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голеыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что сразу три игрока «Руха» могут перебраться в ЛНЗ.