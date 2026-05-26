Украина. Премьер лига26 мая 2026, 13:14 |
Полузащитник Руха попал на радары двух клубов
Остап Притула привлекает внимание «Александрии» и «Буковины»
Украинский полузащитник «Руха» Остап Притула привлекает внимание «Александрии» и «Буковины». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, «желто-черные» уже связались с 25-летним футболистом. Клуб из Черновцов же пока просто проявляется предметный интерес.
В текущем сезоне на счету Остапа Притулы 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голеыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что сразу три игрока «Руха» могут перебраться в ЛНЗ.
