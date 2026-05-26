Саленко рассказал, сможет ли Динамо вернуть Ваната и Цыганкова
Экс-футболист киевского клуба уверен, что украинцы не намерены играть в Премьер-лиге
Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, которые вместе с испанской «Жироной» вылетели из Ла Лиги:
– Они сами должны решать, что делать дальше, взвесив все за и против. И у Ваната, и у Цыганкова до сих пор действующие контракты с «Жироной». Не думаю, что клуб их просто так отпустит. Разве получат хорошее финансовое предложение, которое удовлетворит руководство.
Вообще сезон и для Ваната, и для Цыганкова показался очень плохим. «Жирона» вылетела из Ла Лиги, в сборной оба ничего особо не продемонстрировали, а Украина не сумела пробиться на чемпионат мира.
Поэтому не думаю, что будет очень много желающих купить украинцев за приличные деньги, хотя бы за их реальную рыночную стоимость.
– Стоит ли обоим возвращаться в «Динамо»? Киевскую команду точно усилят и в еврокубках сыграют?
– Есть ли деньги у «Динамо» вернуть Ваната и Цыганкова? Из того, что я знаю – нет. Не будет клуб выкупать их контракты за несколько миллионов евро, потому что Игорь Костюк уже строит новую команду, делает немалый акцент на молодежь.
И не думаю, что Ванат и Цыганков хотят возвращаться в чемпионат Украины. Им у нас просто не будут платить даже те зарплаты, которые у них есть в Испании, – подытожил Саленко.
