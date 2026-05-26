Саленко рассказал, сможет ли Динамо вернуть Ваната и Цыганкова

26 мая 2026, 11:57
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, которые вместе с испанской «Жироной» вылетели из Ла Лиги:

– Они сами должны решать, что делать дальше, взвесив все за и против. И у Ваната, и у Цыганкова до сих пор действующие контракты с «Жироной». Не думаю, что клуб их просто так отпустит. Разве получат хорошее финансовое предложение, которое удовлетворит руководство.

Вообще сезон и для Ваната, и для Цыганкова показался очень плохим. «Жирона» вылетела из Ла Лиги, в сборной оба ничего особо не продемонстрировали, а Украина не сумела пробиться на чемпионат мира.

Поэтому не думаю, что будет очень много желающих купить украинцев за приличные деньги, хотя бы за их реальную рыночную стоимость.

– Стоит ли обоим возвращаться в «Динамо»? Киевскую команду точно усилят и в еврокубках сыграют?

– Есть ли деньги у «Динамо» вернуть Ваната и Цыганкова? Из того, что я знаю – нет. Не будет клуб выкупать их контракты за несколько миллионов евро, потому что Игорь Костюк уже строит новую команду, делает немалый акцент на молодежь.

И не думаю, что Ванат и Цыганков хотят возвращаться в чемпионат Украины. Им у нас просто не будут платить даже те зарплаты, которые у них есть в Испании, – подытожил Саленко.

