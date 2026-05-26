  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не вызвали в сборную. Бразилец продлил контракт с клубом АПЛ
26 мая 2026, 09:41 | Обновлено 26 мая 2026, 09:56
ОФИЦИАЛЬНО. Не вызвали в сборную. Бразилец продлил контракт с клубом АПЛ

Мурилло останется игроком «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мурилло

23-летний защитник Мурилло официально продлил контракт с английским клубом «Ноттингем Форест».

Бразильский футболист договорился с руководством «лесников» о новом соглашении, рассчитанном до лета 2030 года.

«Это мое второе продление контракта с клубом, и я очень счастлив. Это мечта, и это действительно важно для меня, моей семьи и моей карьеры. Это показывает, насколько я важен для клуба и что люди мне доверяют.

Также хочу поблагодарить болельщиков, ведь они очень важны не только для меня, но и для команды, и я чувствую большую гордость», – сказал Мурилло.

Защитник присоединился к английскому клубу летом 2023 года, перейдя из «Коринтианса». На его счету 114 матчей, четыре гола и две результативные передачи.

Напомним, что Мурилло не вошел в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026.

