ОФИЦИАЛЬНО. Не вызвали в сборную. Бразилец продлил контракт с клубом АПЛ
Мурилло останется игроком «Ноттингем Форест»
23-летний защитник Мурилло официально продлил контракт с английским клубом «Ноттингем Форест».
Бразильский футболист договорился с руководством «лесников» о новом соглашении, рассчитанном до лета 2030 года.
«Это мое второе продление контракта с клубом, и я очень счастлив. Это мечта, и это действительно важно для меня, моей семьи и моей карьеры. Это показывает, насколько я важен для клуба и что люди мне доверяют.
Также хочу поблагодарить болельщиков, ведь они очень важны не только для меня, но и для команды, и я чувствую большую гордость», – сказал Мурилло.
Защитник присоединился к английскому клубу летом 2023 года, перейдя из «Коринтианса». На его счету 114 матчей, четыре гола и две результативные передачи.
Напомним, что Мурилло не вошел в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026.
Our Murillo has signed a new contract, extending his stay with the Club until the summer of 2030! ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) May 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
