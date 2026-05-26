Лига чемпионов26 мая 2026
Интер, ПСВ и Шахтер присоединились к элитному клубу Лиги чемпионов
Команды в двадцатый раз сыграют в самом престижном турнире Европы
Донецкий «Шахтер» в двадцатый раз в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.
Помимо «горняков», сезон-2026/27 станет юбилейным, 20-м для «Интера» и ПСВ.
Теперь в истории Лиги чемпионов, с учетом будущего сезона, есть 15 команд, которые принимали участие в турнире 20 и более раз.
Команды, которые участвовали в 20+ сезонах Лиги чемпионов:
- 31 – «Реал»*
- 31 – «Барселона»*
- 30 – «Бавария»*
- 28 – «Порту»*
- 26 – «Манчестер Юнайтед»*
- 25 – «Ювентус»
- 23 – «Арсенал»*
- 21 – «Боруссия» Дортмунд*
- 21 – «Милан»
- 21 – «Олимпиакос»
- 20 – «Интер»*
- 20 – ПСВ*
- 20 – «Шахтер»*
- 20 – «Челси»
- 20 – «Бенфика»
– с учетом сезона-2026/27
Стадии Лиги чемпионов, до которых доходил «Шахтер» в каждом своем сезоне турнира:
- 2026/27 – ?
- 2024/25 – этап лиги
- 2023/24 – групповой этап
- 2022/23 – групповой этап
- 2021/22 – групповой этап
- 2020/21 – групповой этап
- 2019/20 – групповой этап
- 2018/19 – групповой этап
- 2017/18 – 1/8 финала
- 2015/16 – групповой этап
- 2014/15 – 1/8 финала
- 2013/14 – групповой этап
- 2012/13 – 1/8 финала
- 2011/12 – групповой этап
- 2010/11 – четвертьфинал
- 2008/09 – групповой этап
- 2007/08 – групповой этап
- 2006/07 – групповой этап
- 2004/05 – групповой этап
- 2000/01 – групповой этап
Наш Шахтёр - наша гордость! Лучший клуб Восточной Европы!
