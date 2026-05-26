Интер, ПСВ и Шахтер присоединились к элитному клубу Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» в двадцатый раз в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

Помимо «горняков», сезон-2026/27 станет юбилейным, 20-м для «Интера» и ПСВ.

Теперь в истории Лиги чемпионов, с учетом будущего сезона, есть 15 команд, которые принимали участие в турнире 20 и более раз.

Команды, которые участвовали в 20+ сезонах Лиги чемпионов:

31 – «Реал»*

31 – «Барселона»*

30 – «Бавария»*

28 – «Порту»*

26 – «Манчестер Юнайтед»*

25 – «Ювентус»

23 – «Арсенал»*

21 – «Боруссия» Дортмунд*

21 – «Милан»

21 – «Олимпиакос»

20 – «Интер»*

20 – ПСВ*

20 – «Шахтер»*

20 – «Челси»

20 – «Бенфика»

– с учетом сезона-2026/27

Стадии Лиги чемпионов, до которых доходил «Шахтер» в каждом своем сезоне турнира: