Интер, ПСВ и Шахтер присоединились к элитному клубу Лиги чемпионов

26 мая 2026, 07:26
Команды в двадцатый раз сыграют в самом престижном турнире Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» в двадцатый раз в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

Помимо «горняков», сезон-2026/27 станет юбилейным, 20-м для «Интера» и ПСВ.

Теперь в истории Лиги чемпионов, с учетом будущего сезона, есть 15 команд, которые принимали участие в турнире 20 и более раз.

Команды, которые участвовали в 20+ сезонах Лиги чемпионов:

  • 31 – «Реал»*
  • 31 – «Барселона»*
  • 30 – «Бавария»*
  • 28 – «Порту»*
  • 26 – «Манчестер Юнайтед»*
  • 25 – «Ювентус»
  • 23 – «Арсенал»*
  • 21 – «Боруссия» Дортмунд*
  • 21 – «Милан»
  • 21 – «Олимпиакос»
  • 20 – «Интер»*
  • 20 – ПСВ*
  • 20 – «Шахтер»*
  • 20 – «Челси»
  • 20 – «Бенфика»

– с учетом сезона-2026/27

Стадии Лиги чемпионов, до которых доходил «Шахтер» в каждом своем сезоне турнира:

  • 2026/27 – ?
  • 2024/25 – этап лиги
  • 2023/24 – групповой этап
  • 2022/23 – групповой этап
  • 2021/22 – групповой этап
  • 2020/21 – групповой этап
  • 2019/20 – групповой этап
  • 2018/19 – групповой этап
  • 2017/18 – 1/8 финала
  • 2015/16 – групповой этап
  • 2014/15 – 1/8 финала
  • 2013/14 – групповой этап
  • 2012/13 – 1/8 финала
  • 2011/12 – групповой этап
  • 2010/11 – четвертьфинал
  • 2008/09 – групповой этап
  • 2007/08 – групповой этап
  • 2006/07 – групповой этап
  • 2004/05 – групповой этап
  • 2000/01 – групповой этап
Наш Шахтёр - наша гордость! Лучший клуб Восточной Европы!
