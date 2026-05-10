Лига чемпионов10 мая 2026, 22:43 |
Шахтер в двадцатый раз сыграет в Лиге чемпионов
Вспомним, в каких сезонах горняки выступали в самом престижном турнире Европы
Донецкий Шахтер в двадцатый раз сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.
Произойдет это в сезоне 2026/27.
На этот счет вспомним, в каких сезонах "горняки" играли в Лиге чемпионов раньше и до какой стадии в турнире доходили.
Стадии Лиги чемпионов, до которых доходил Шахтер в каждом сезоне турнира
- 2026/27 – ?
- 2024/25 – этап лиги
- 2023/24 – групповой этап
- 2022/23 – групповой этап
- 2021/22 – групповой этап
- 2020/21 – групповой этап
- 2019/20 – групповой этап
- 2018/19 – групповой этап
- 2017/18 – 1/8 финала
- 2015/16 – групповой этап
- 2014/15 – 1/8 финала
- 2013/14 – групповой этап
- 2012/13 – 1/8 финала
- 2011/12 – групповой этап
- 2010/11 – четвертьфинал
- 2008/09 – групповой этап
- 2007/08 – групповой этап
- 2006/07 – групповой этап
- 2004/05 – групповой этап
- 2000/01 – групповой этап
