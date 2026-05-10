Шахтер в двадцатый раз сыграет в Лиге чемпионов

10 мая 2026, 22:43 |
Вспомним, в каких сезонах горняки выступали в самом престижном турнире Европы

Донецкий Шахтер в двадцатый раз сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.

Произойдет это в сезоне 2026/27.

На этот счет вспомним, в каких сезонах "горняки" играли в Лиге чемпионов раньше и до какой стадии в турнире доходили.

Стадии Лиги чемпионов, до которых доходил Шахтер в каждом сезоне турнира

  • 2026/27 – ?
  • 2024/25 – этап лиги
  • 2023/24 – групповой этап
  • 2022/23 – групповой этап
  • 2021/22 – групповой этап
  • 2020/21 – групповой этап
  • 2019/20 – групповой этап
  • 2018/19 – групповой этап
  • 2017/18 – 1/8 финала
  • 2015/16 – групповой этап
  • 2014/15 – 1/8 финала
  • 2013/14 – групповой этап
  • 2012/13 – 1/8 финала
  • 2011/12 – групповой этап
  • 2010/11 – четвертьфинал
  • 2008/09 – групповой этап
  • 2007/08 – групповой этап
  • 2006/07 – групповой этап
  • 2004/05 – групповой этап
  • 2000/01 – групповой этап
