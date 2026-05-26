Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату
Другие новости
26 мая 2026, 01:21 |
161
0

ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату

Не стало экс-игрока Олимпиакоса Параскеваса Анцаса

26 мая 2026, 01:21 |
161
0
ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату
Getty Images/Global Images Ukraine. Параскевас Анцас

Бывший защитник сборной Греции и «Олимпиакоса» Параскевас Анцас скончался в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с болезнью двигательных нейронов.

Футболист был одним из лидеров «Олимпиакоса», с которым выиграл семь чемпионских титулов Греции и три национальных кубка, а также регулярно выступал в Лиге чемпионов.

После известия о смерти экс-игрока клуб опубликовал прощальное заявление:

«С чувством глубокой скорби мы прощаемся с великим человеком и футболистом Параскевасом Анцасом, который с честью, силой и достоинством защищал красно-белые цвета», – говорится в сообщении «Олимпиакоса».

Анцас перешел в «Олимпиакос» в 1998 году после успешных выступлений за «Ксанти» и помог клубу выиграть пять чемпионств подряд. В 2003 году он неожиданно завершил карьеру по семейным причинам, но позже вернулся в футбол и в 2007-м вновь подписал контракт с «Олимпиакосом».

За клуб из Пирея защитник провел около 200 матчей, включая 25 игр в Лиге чемпионов. За сборную Греции он сыграл 26 матчей и принял участие в Евро-2008.

По теме:
ВИДЕО. Владелец клуба АПЛ устроил драку на финале Евролиги
ФОТО. Будет трансфер? Яремчук вернулся в Украину
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
смерть сборная Греции по футболу Олимпиакос Пирей
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 25 мая 2026, 03:14 40
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком

Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана

5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Бокс | 25 мая 2026, 16:41 40
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя

Разбирались, что привело Александра к не лучшему выступлению

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 25.05.2026, 09:15
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Украинец попал в топ свободных агентов
Футбол | 25.05.2026, 23:10
Украинец попал в топ свободных агентов
Украинец попал в топ свободных агентов
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Бокс | 25.05.2026, 06:55
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
25.05.2026, 12:10 26
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 6
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 5
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 11
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем