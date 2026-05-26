ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату

Бывший защитник сборной Греции и «Олимпиакоса» Параскевас Анцас скончался в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с болезнью двигательных нейронов.

Футболист был одним из лидеров «Олимпиакоса», с которым выиграл семь чемпионских титулов Греции и три национальных кубка, а также регулярно выступал в Лиге чемпионов.

После известия о смерти экс-игрока клуб опубликовал прощальное заявление:

«С чувством глубокой скорби мы прощаемся с великим человеком и футболистом Параскевасом Анцасом, который с честью, силой и достоинством защищал красно-белые цвета», – говорится в сообщении «Олимпиакоса».

Анцас перешел в «Олимпиакос» в 1998 году после успешных выступлений за «Ксанти» и помог клубу выиграть пять чемпионств подряд. В 2003 году он неожиданно завершил карьеру по семейным причинам, но позже вернулся в футбол и в 2007-м вновь подписал контракт с «Олимпиакосом».

За клуб из Пирея защитник провел около 200 матчей, включая 25 игр в Лиге чемпионов. За сборную Греции он сыграл 26 матчей и принял участие в Евро-2008.