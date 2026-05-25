ФОТО. Ламин Ямаль показал свою самую дорогую коллекцию Pokemon

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль вновь продемонстрировал свою любовь к Pokémon. В Instagram Stories 18-летний футболист показал подписчикам внушительную коллекцию карточек, разложенных на игровом коврике.

Отметив официальный аккаунт Pokémon, Ямаль добавил эмодзи денег и несколько вопросительных знаков, в шутку спросив: «Сколько они стоят?».

Любовь Ламина к Pokémon давно известна. Ранее он участвовал в специальной кампании к 30-летию франшизы и рассказывал, что его любимым покемоном является Zygarde.

Коллекционная карточная игра Pokémon остается одним из самых успешных продуктов франшизы. В последние годы интерес к карточкам заметно вырос, хотя из-за спекулянтов многие редкие наборы и карты стали значительно дороже и менее доступными для коллекционеров.