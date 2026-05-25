Украинец попал в топ свободных агентов

По итогам сезона 2025/26 достаточно много топ-игроков остаются без действующего контракта на ближайшее будущее. В основном это умудренные опытом футболисты, которые привыкли много зарабатывать и ждут варианта получше, зная, что точно не останутся без работы.

К ним можно отнести Роберта Левандовски, Мохамеда Салаха, Каземиро, Луку Модрича, Бернарду Силву и многих других звездных исполнителей.

В числе топ-34 футболистов без контракта, по версии Sport Bible, есть украинский защитник/полузащитник Александр Зинченко, у которого истекает срок действия полугодичного соглашения с «Аяксом», где 29-летнему игроку не удалось проявить себя. В первом матче в старте Зинченко травмировал колено уже на шестой минуте и выбыл до конца сезона.