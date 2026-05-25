  ОФИЦИАЛЬНО. Четвертый Мундиаль для Хамеса. Колумбия объявила заявку на ЧМ
25 мая 2026, 23:08 | Обновлено 25 мая 2026, 23:09
ОФИЦИАЛЬНО. Четвертый Мундиаль для Хамеса. Колумбия объявила заявку на ЧМ

Нестор Лоренцо определился с составом

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо назвал список из 26 футболистов, вызванных в национальную команду на чемпионат мира 2026.

Капитаном команды остается Хамес Родригес, который будет играть на своем третьем чемпионате мира – спустя 12 лет после того, как стал звездой турнира в Бразилии. В 2014 году он выиграл «Золотую бутсу», несмотря на то, что Колумбия выбыла в четвертьфинале – это лучший результат в истории сборной. В мае Хамес покинул клуб MLS «Миннесота Юнайтед» после того, как провел за него лишь четыре матча.

Также в состав вошел Луис Диас после яркого первого сезона в мюнхенской «Баварии», куда перешел летом из «Ливерпуля». Он забил 26 голов и сделал 23 ассиста во всех турнирах, помог «Баварии» выиграть Бундеслигу и Кубок Германии.

Вратарь Давид Оспина имеет целью увеличить свой рекорд – 130 матчей за сборную. 37-летний голкипер дебютировал в национальной команде в 2007 году в товарищеском матче против Уругвая.

В целом около половины состава команды Лоренцо выступает в европейских клубах.

В последний раз Колумбия выступала на чемпионате мира в 2018 году, где дошла до 1/8 финала. Затем команда не смогла квалифицироваться на турнир 2022 года в Катаре.

Колумбия будет базироваться в Гвадалахаре (Мексика) во время турнира и проведет товарищеские матчи 1 и 4 июня. На чемпионате мира команда начнет выступление 17 июня матчем против Узбекистана в Мехико, затем сыграет с ДР Конго 23 июня в Гвадалахаре и против Португалии в Майами четыре дня спустя.

Заявка сборной Колумбии на ЧМ-2026:

Вратари: Камиило Варгас (Атлас), Давид Оспина (Атлетико Насьональ), Альваро Монтеро (Велес Сарсфилд)

Защитники: Даниэль Муньос (Кристал Пэлас), Сантьяго Ариас (Индепендьенте), Йерри Мина (Кальяри), Давинсон Санчес (Галатасарай), Йон Лукуми (Болонья), Виллер Дитта (Крус Асуль), Йоан Мохика (Мальорка), Дейвер Мачадо (Нант)

Полузащитники: Ричард Риос (Бенфика), Хефферсон Лерма (Кристал Пэлас), Густаво Пуэрта (Расинг де Сантандер), Кевин Кастаньо (Ривер Плейт), Хон Ариас (Палмейрас), Хамес Родригес (без клуба), Хуан Фернандо Кинтеро (Ривер Плейт), Хорхе Карраскаль (Фламенго), Хуан Камило Портилья (Атлетико Паранаэнсе)

Нападающие: Луис Диас (Бавария), Луис Суарес (Спортинг), Карлос Гомес (Васко да Гама), Хамингтон Кампас (Росарио Сентраль), Хон Кордоба (краснодар), Хуан Камило Эрнандес (Реал Бетис)

Хамес Родрігес вже відпрацьований матеріал, тим паче без клуба. Беруть як і Неймара за старі заслуги. Луіс Діас звісно головна суперзірка команди, але цього нажаль не достатньо.
