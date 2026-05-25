  Игрок Тоттенхэма: «Его назначение предотвратило катастрофу»
25 мая 2026, 22:30 | Обновлено 25 мая 2026, 22:55
Игрок Тоттенхэма: «Его назначение предотвратило катастрофу»

Джеймс Мэддисон поделился впечатлениями о новом наставнике

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в восторге от работы с главным тренером Роберто Де Дзерби.

«Я был действительно очень впечатлен этим тренером. Честно говоря, его назначение предотвратило катастрофу. Он живет на тренировочной базе. Я ночевал на тренировочной базе накануне домашнего матча, у меня слишком много детей... А он в 9 вечера был на поле с тактической доской», – заявил Мэддисон в интервью Sky Sports.

29-летний футболист провел только три матча за «Тоттенхэм» в сезоне. Де Дзерби стал третьим наставником «шпор» в сезоне – итальянцу удалось оставить команду в АПЛ.

Джеймс Мэддисон Тоттенхэм Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Sky Sports
