Моуриньо назвал имена своих 2 лучших защитников. Они давно не играют

Бывший тренер «Интера» и « Челси », снова возглавивший «Реал» Жозе Моуриньо высоко оценил игру Марко Матерацци и Джона Терри.

«За всю мою карьеру, в течение которой я тренировал лучших игроков того поколения, двумя лучшими центральными защитниками, с которыми мне приходилось работать, были Джон Терри и Марко Матерацци», – сказал Моуриньо.

«Особенный» прославился тем, что в 2010 году с «Интером» завоевал требл, и Матерацци был ключевым игроком той команды, которая выиграла Лигу чемпионов, Скудетто и Кубок Италии.

Опыт работы Моуриньо с Терри связан с «Челси», где игрок сборной Англии провел 267 матчей под руководством этого тренера, забив 26 голов и отдав 11 результативных передач.

Итальянец закончил играть в футбол в 2014 году, Терри – в 2018-м.