ВИДЕО. Украинский форвард забил за команду, которую тренирует Любенович

Бывший форвард «Буковины» Андрей Андрейчук отметился голом в составе «Гагры» в рамках 15-го тура чемпионата Грузии.

Нападающий вышел на замену в матче против «Дилы» из Гори на 70-й минуте, а уже на 86-й минуте Андрей забил.

В результате «Гагра», которую тренирует Желько Любенович, оформила уверенную победу – 2:0. Также за хозяев сыграли украинцы Илья Скрипник и Александр Воробей.

Андрейчук зимой перешел в «Гагру» из чемпионата Украины. На счету форварда 15 матчей, три гола и два ассиста.

После 15 сыгранных матчей «Гагра» находится в зоне вылета – девятое место из десяти команд (14 очков).

Чемпионат Грузии. 15-й тур, 24 мая

«Гагра» – «Дила» Гори – 2:0

Голы: Клаудиней, 64, Андрейчук, 86

