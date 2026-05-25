ВИДЕО. Украинский форвард забил за команду, которую тренирует Любенович
Андрей Андрейчук помог грузинской «Гагре» одержать победу
Бывший форвард «Буковины» Андрей Андрейчук отметился голом в составе «Гагры» в рамках 15-го тура чемпионата Грузии.
Нападающий вышел на замену в матче против «Дилы» из Гори на 70-й минуте, а уже на 86-й минуте Андрей забил.
В результате «Гагра», которую тренирует Желько Любенович, оформила уверенную победу – 2:0. Также за хозяев сыграли украинцы Илья Скрипник и Александр Воробей.
Андрейчук зимой перешел в «Гагру» из чемпионата Украины. На счету форварда 15 матчей, три гола и два ассиста.
После 15 сыгранных матчей «Гагра» находится в зоне вылета – девятое место из десяти команд (14 очков).
Чемпионат Грузии. 15-й тур, 24 мая
«Гагра» – «Дила» Гори – 2:0
Голы: Клаудиней, 64, Андрейчук, 86
Видео голов и обзор матча:
