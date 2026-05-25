Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский форвард забил за команду, которую тренирует Любенович
Другие новости
25 мая 2026, 21:46 | Обновлено 25 мая 2026, 21:47
174
0

ВИДЕО. Украинский форвард забил за команду, которую тренирует Любенович

Андрей Андрейчук помог грузинской «Гагре» одержать победу

25 мая 2026, 21:46 | Обновлено 25 мая 2026, 21:47
174
0
ВИДЕО. Украинский форвард забил за команду, которую тренирует Любенович
ФК Гагра. Андрей Андрейчук

Бывший форвард «Буковины» Андрей Андрейчук отметился голом в составе «Гагры» в рамках 15-го тура чемпионата Грузии.

Нападающий вышел на замену в матче против «Дилы» из Гори на 70-й минуте, а уже на 86-й минуте Андрей забил.

В результате «Гагра», которую тренирует Желько Любенович, оформила уверенную победу – 2:0. Также за хозяев сыграли украинцы Илья Скрипник и Александр Воробей.

Андрейчук зимой перешел в «Гагру» из чемпионата Украины. На счету форварда 15 матчей, три гола и два ассиста.

После 15 сыгранных матчей «Гагра» находится в зоне вылета – девятое место из десяти команд (14 очков).

Чемпионат Грузии. 15-й тур, 24 мая

«Гагра» – «Дила» Гори – 2:0

Голы: Клаудиней, 64, Андрейчук, 86

Видео голов и обзор матча:

По теме:
ВИДЕО. В Молдове забит самый курьезный автогол в истории футбола
ВІДЕО. Евролига определила чемпиона. Обзоры матчей Финала четырех
Тотальная доминация. Испания начала Евро-2026 U-17 с разгрома хозяев
чемпионат Грузии по футболу Гагра Дила Гори Андрей Андрейчук украинцы за границей видео голов и обзор Александр Воробей Илья Скрипник Желько Любенович
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Футбол | 25 мая 2026, 14:50 10
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне

Владислав будет играть за «Вильярреал»

Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 04:44 4
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен

Функционер считает, что Рико побеждал

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25.05.2026, 10:51
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Верес определился, где будет готовиться к сезону
Футбол | 25.05.2026, 20:23
Верес определился, где будет готовиться к сезону
Верес определился, где будет готовиться к сезону
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Бокс | 25.05.2026, 06:55
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 22
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 4
Бокс
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 52
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 3
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
25.05.2026, 09:15 3
Бокс
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 17
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем