  4. Луис Энрике может стать вторым тренером, выигравшим ЛЧ второй раз подряд
25 мая 2026, 21:37 | Обновлено 25 мая 2026, 21:38
Луис Энрике может стать вторым тренером, выигравшим ЛЧ второй раз подряд

Вспомним всех выигрывавших ЛЧ тренеров в каждом сезоне турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер ПСЖ Луис Энрике может во втором сезоне Лиги чемпионов подряд стать победителем турнира.

Парижане под руководством испанца победили в решающей игре сезона 2024/25 миланский Интер, а в сезоне 2025/26 сойдутся в финале против лондонского Арсенала.

В истории Лиги чемпионов только одному тренеру удавалось выиграть Лигу чемпионов в двух или более сезонах подряд.

Мадридский Реал под руководством Зинедина Зидана победил в турнире трижды подряд: в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

Наставник «канониров» Микель Артета еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов, поэтому может не только вписать свое имя в историю победителей турнира, но и помешать Луису Энрике повторить достижение Зинедина Зидана.

Все тренеры, выигрывавшие Лигу чемпионов

  • 2024/25 – Луис Энрике (ПСЖ)
  • 2023/24 – Карло Анчелотти (Реал)
  • 2022/23 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 2021/22 – Карло Анчелотти (Реал)
  • 2020/21 – Томас Тухель (Челси)
  • 2019/20 – Ханси Флик (Бавария)
  • 2018/19 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
  • 2017/18 – Зинедин Зидан (Реал)
  • 2016/17 – Зинедин Зидан (Реал)
  • 2015/16 – Зинедин Зидан (Реал)
  • 2014/15 – Луис Энрике (Барселона)
  • 2013/14 – Карло Анчелотти (Реал)
  • 2012/13 – Юпп Хайнкес (Бавария)
  • 2011/12 – Роберто Ди Маттео (Челси)
  • 2010/11 – Пеп Гвардиола (Барселона)
  • 2009/10 – Жозе Моуриньо (Интер)
  • 2008/09 – Пеп Гвардиола (Барселона)
  • 2007/08 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 2006/07 – Карло Анчелотти (Милан)
  • 2005/06 – Франк Райкард (Барселона)
  • 2004/05 – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль)
  • 2003/04 – Жозе Моуринью (Порту)
  • 2002/03 – Карло Анчелотти (Милан)
  • 2001/02 – Висенте Дель Боске (Реал)
  • 2000/01 – Оттмар Хитцвельд (Бавария)
  • 1999/00 – Висенте Дель Боске (Реал)
  • 1998/99 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 1997/98 – Юпп Хайнкес (Реал)
  • 1996/97 – Оттмар Хитцвельд (Боруссия Дортмунд)
  • 1995/96 – Марчелло Липпи (Ювентус)
  • 1994/95 – Луи ван Гал (Аякс)
  • 1993/94 – Фабио Капелло (Милан)
  • 1992/93 – Раймон Гуталс (Марсель)
