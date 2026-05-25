Луис Энрике может стать вторым тренером, выигравшим ЛЧ второй раз подряд
Вспомним всех выигрывавших ЛЧ тренеров в каждом сезоне турнира
Испанский тренер ПСЖ Луис Энрике может во втором сезоне Лиги чемпионов подряд стать победителем турнира.
Парижане под руководством испанца победили в решающей игре сезона 2024/25 миланский Интер, а в сезоне 2025/26 сойдутся в финале против лондонского Арсенала.
В истории Лиги чемпионов только одному тренеру удавалось выиграть Лигу чемпионов в двух или более сезонах подряд.
Мадридский Реал под руководством Зинедина Зидана победил в турнире трижды подряд: в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18.
Наставник «канониров» Микель Артета еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов, поэтому может не только вписать свое имя в историю победителей турнира, но и помешать Луису Энрике повторить достижение Зинедина Зидана.
Все тренеры, выигрывавшие Лигу чемпионов
- 2024/25 – Луис Энрике (ПСЖ)
- 2023/24 – Карло Анчелотти (Реал)
- 2022/23 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 2021/22 – Карло Анчелотти (Реал)
- 2020/21 – Томас Тухель (Челси)
- 2019/20 – Ханси Флик (Бавария)
- 2018/19 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
- 2017/18 – Зинедин Зидан (Реал)
- 2016/17 – Зинедин Зидан (Реал)
- 2015/16 – Зинедин Зидан (Реал)
- 2014/15 – Луис Энрике (Барселона)
- 2013/14 – Карло Анчелотти (Реал)
- 2012/13 – Юпп Хайнкес (Бавария)
- 2011/12 – Роберто Ди Маттео (Челси)
- 2010/11 – Пеп Гвардиола (Барселона)
- 2009/10 – Жозе Моуриньо (Интер)
- 2008/09 – Пеп Гвардиола (Барселона)
- 2007/08 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
- 2006/07 – Карло Анчелотти (Милан)
- 2005/06 – Франк Райкард (Барселона)
- 2004/05 – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль)
- 2003/04 – Жозе Моуринью (Порту)
- 2002/03 – Карло Анчелотти (Милан)
- 2001/02 – Висенте Дель Боске (Реал)
- 2000/01 – Оттмар Хитцвельд (Бавария)
- 1999/00 – Висенте Дель Боске (Реал)
- 1998/99 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
- 1997/98 – Юпп Хайнкес (Реал)
- 1996/97 – Оттмар Хитцвельд (Боруссия Дортмунд)
- 1995/96 – Марчелло Липпи (Ювентус)
- 1994/95 – Луи ван Гал (Аякс)
- 1993/94 – Фабио Капелло (Милан)
- 1992/93 – Раймон Гуталс (Марсель)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майкл Копер посоветовал украинцу задуматься об уходе из бокса
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана