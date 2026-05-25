Луис Энрике может стать вторым тренером, выигравшим ЛЧ второй раз подряд

Испанский тренер ПСЖ Луис Энрике может во втором сезоне Лиги чемпионов подряд стать победителем турнира.

Парижане под руководством испанца победили в решающей игре сезона 2024/25 миланский Интер, а в сезоне 2025/26 сойдутся в финале против лондонского Арсенала.

В истории Лиги чемпионов только одному тренеру удавалось выиграть Лигу чемпионов в двух или более сезонах подряд.

Мадридский Реал под руководством Зинедина Зидана победил в турнире трижды подряд: в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

Наставник «канониров» Микель Артета еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов, поэтому может не только вписать свое имя в историю победителей турнира, но и помешать Луису Энрике повторить достижение Зинедина Зидана.

Все тренеры, выигрывавшие Лигу чемпионов