РОМАНЧЕНКО о голе Динамо в финале Кубка: «Эйфория уже прошла»

Полузащитник «Чернигова» Анатолий Романченко рассказал об атмосфере в команде, голе в финале Кубка, принципиальности предстоящего противостояния с «Металлистом» и поддержке болельщиков.

– Анатолий, какая сейчас атмосфера в коллективе после насыщенной событиями прошлой недели?

– После такой насыщенной недели в команде сохраняется очень хорошая рабочая атмосфера. Мы понимаем, что сейчас нам приходится играть много матчей за короткий промежуток времени, но все к этому готовы. Будем стараться выдержать этот ритм и показывать свой максимум в каждой игре.

– Уже окончательно пришло осознание того, что ты являешься автором гола в финале Кубка Украины – первым среди игроков Первой лиги?

– Да, эйфория уже прошла, и пришло полное осознание того, что произошло. Конечно, приятно быть единственным автором гола в финале Кубка Украины среди игроков Первой лиги. Но для меня важнее другое – это стало возможным только потому, что вся наша команда прошла этот путь и дошла до финала. Поэтому этот гол – не индивидуальная, а командная заслуга. Об этом я говорил и сразу после матча.

– Что можешь сказать о следующем сопернике «тигров» – харьковском «Металлисте»?

– Могу сказать, что в этом году это принципиальное противостояние для нас. Есть определённая история взаимоотношений между нашим руководством, руководством «Металлиста» и ПФЛ, поэтому на этот матч мы настраиваемся максимально боевито. Хотим показать хороший футбол и добиться положительного результата.

– Насколько физически будет тяжело играть этот матч – уже третий подряд в формате «со второго дня на третий»?

– Конечно, играть такое количество матчей за короткий промежуток времени очень непросто. К тому же есть фактор перехода с натурального покрытия на искусственное, что также создаёт дополнительную нагрузку для футболистов. Но мы будем стараться выдержать этот график. Тренерский штаб проводит ротацию состава, чтобы команда могла оставаться свежей. Надеюсь, что нам удастся достойно завершить сезон в Первой лиге.

– Последний матч против «Металлиста» состоялся не так давно – в начале апреля (1:2). Какие ошибки нужно исправить в предстоящей встрече, чтобы победить?

– Да, мы играли с «Металлистом» совсем недавно. Если говорить об ошибках, то прежде всего нужно исправить счёт на табло. Надеюсь, что после завтрашнего матча он будет в нашу пользу. Тогда можно будет сказать, что мы сделали правильные выводы из предыдущей игры.

– Уже вся Украина, и не только, знает о долгой истории этого матча и отказе «Металлиста» выходить на поле осенью прошлого года. Этот фактор добавляет дополнительной мотивации перед завтрашней игрой?

– Отказ «Металлиста» выходить на поле в нашем домашнем матче, конечно, был неприятной историей. Тем более что тот поединок должен был состояться в День города. Поэтому это добавляет принципиальности и мотивации. Но если смотреть на турнирную таблицу, то наша главная мотивация – выбраться из зоны переходных матчей и гарантировать себе место в Первой лиге на следующий сезон.

– Более тысячи болельщиков во Львове на финале Кубка Украины, аншлаг на предыдущем матче против «Ингульца». Какое твоё послание всем людям, которые поддерживают ФК «Чернигов» от первой до последней минуты?

– Безмерно благодарен всем людям, которые поддерживают нас и болеют за команду. Это невероятные эмоции – чувствовать их поддержку, слышать скандирование названия клуба и видеть искреннюю веру в нас. Мы будем делать всё возможное, чтобы оправдать эти ожидания и подарить нашим болельщикам как можно больше положительных эмоций. Спасибо, что вы всегда рядом с командой.