  4. Турки Аль-Шейх хочет купить титулованный английский клуб
25 мая 2026, 19:54
Турки Аль-Шейх хочет купить титулованный английский клуб

Саудовский чиновник интересуется инвестициями в Дерби Каунти

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх, который обычно занимается организацией боксерских поединков, заинтересовался инвестициями в профессиональный футбол.

Сообщается, что бизнесмен хочет приобрести «Дерби Каунти», который в настоящее время выступает в Чемпионшипе. Сейчас независимый футбольный регулятор проверяет финансовую отчетность клуба, чтобы предварительно дать владельцу Дэвиду Клоузу разрешение на продажу.

Прошлым летом уже ходили слухи о желании Турки Аль-Шейха приобрести «Бристоль Сити», «Саутгемптон» или «Миллволл».

«Дерби Каунти» является двукратным чемпионом Англии. Последний раз команда играла в АПЛ 18 лет назад.

Андрей Плыгун Источник: The Telegraph
Купуй ДК, в них і так грошей нема.
