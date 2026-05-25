Турки Аль-Шейх хочет купить титулованный английский клуб

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх, который обычно занимается организацией боксерских поединков, заинтересовался инвестициями в профессиональный футбол.

Сообщается, что бизнесмен хочет приобрести «Дерби Каунти», который в настоящее время выступает в Чемпионшипе. Сейчас независимый футбольный регулятор проверяет финансовую отчетность клуба, чтобы предварительно дать владельцу Дэвиду Клоузу разрешение на продажу.

Прошлым летом уже ходили слухи о желании Турки Аль-Шейха приобрести «Бристоль Сити», «Саутгемптон» или «Миллволл».

«Дерби Каунти» является двукратным чемпионом Англии. Последний раз команда играла в АПЛ 18 лет назад.