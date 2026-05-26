Не Вильярреалом единым. Появились новости по поводу будущего Ваната
Владислав заинтересовал сразу несколько клубов Ла Лиги
«Вильярреал» действительно интересуется украинским нападающим каталонской «Жироны» Владиславом Ванатом, сообщает испанский журналист Алекс Лунья.
Однако, по информации источника, «желтая» субмарина — не единственный клуб, претендующий на 24-летнего футболиста: на игрока также претендуют несколько других неназванных команд Ла Лиги.
В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
