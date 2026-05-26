Не Вильярреалом единым. Появились новости по поводу будущего Ваната

«Вильярреал» действительно интересуется украинским нападающим каталонской «Жироны» Владиславом Ванатом, сообщает испанский журналист Алекс Лунья.

Однако, по информации источника, «желтая» субмарина — не единственный клуб, претендующий на 24-летнего футболиста: на игрока также претендуют несколько других неназванных команд Ла Лиги.

В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.