Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка

Киевское «Динамо» определилось с главным кандидатом на усиление состава во время летнего трансферного окна.

По информации журналиста Игоря Цыганика, столичный клуб договорился о подписании опытного защитника, выступающего за одну из европейских национальных сборных (Косово).

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.