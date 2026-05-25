25 мая 2026, 17:16 | Обновлено 25 мая 2026, 17:21
ФОТО. Звезд Арсенала заметили на вечеринке с футболистами Тоттенхэма

Чемпионские гуляния «канониров» принесли неожиданный поворот

Instagram. Мартин Субименди, Риккардо Калафьори и Букайо Сака

Футболисты «Арсенала» громко отпраздновали чемпионство в АПЛ, а во время ночных гуляний неожиданно пересеклись с игроками принципиального соперника – «Тоттенхэма».

По информации британского издания The Sun, празднование началось в элитном ресторане Bacchanalia в престижном районе Мейфэр. На вечеринку пригласили не только игроков и тренерский штаб во главе с Микелем Артетой, но и сотрудников клуба вместе с их семьями.

Позже часть футболистов продолжила празднование в популярном ресторане Bagatelle, а затем отправилась в один из самых известных ночных клубов Лондона – Tape.

Именно там их ждала неожиданная встреча. По данным источника, игроки «Арсенала» и «Тоттенхэма», несмотря на многолетнее северолондонское соперничество, провели часть ночи в одном заведении и веселились до самого утра.

Сообщается, что атмосфера на вечеринке была очень теплой. Футболисты благодарили сотрудников клуба за вклад в чемпионский сезон, а Микель Артета выступил с короткой речью, подчеркнув, что нынешняя команда способна добиться еще больших успехов как в Англии, так и в Европе.

Напомним, «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии, прервав 22-летнее ожидание титула Премьер-лиги. Уже через неделю команда Артеты сыграет в финале Лиги чемпионов, где попытается впервые в своей истории выиграть главный клубный турнир Европы.

Комментарии 0
