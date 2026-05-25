ФОТО. Новая коллекция Шахтера вызвала восторг среди болельщиков
В фотосессии приняли участие Бондаренко, Бондарь и представители ультрас
Донецкий «Шахтер» представил новую casual-коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с украинским брендом «Забой», который хорошо известен своей связью с фанатской культурой клуба.
В линейку вошли футболки и другие элементы одежды с дизайном, посвященным истории, традициям и фанатскому движению «горняков». В клубе отметили, что коллекция призвана передать атмосферу трибун и эмоции людей, которые поддерживают команду на протяжении многих лет.
Особое внимание привлекла презентация новинки. В фотосессии приняли участие футболисты «Шахтера» Артем Бондаренко и Валерий Бондарь, а также представители ультрас клуба, которые сейчас проходят службу в Силах обороны Украины.
В «Шахтере» подчеркнули, что этот проект не только о футболе, но и о культуре, памяти и людях, которые продолжают нести клуб в своих сердцах независимо от обстоятельств.
Новая коллекция уже доступна для заказа через официальные каналы клуба и бренда «Забой».
