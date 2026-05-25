КОСТЮК: Не знаю, каким был бы результат, если бы играла последним запуском

Украинская теннисистка Марта Костюк на пресс-конференции после победы над Оксаной Селехметьевой в первом раунде Ролан Гаррос 2026 высказалась об ужасах войны в Украине, в частности более детально рассказала о ночи на 24 мая и балистике на Киев:

– Марта, ты отлично сыграла в сложных условиях. Расскажи, как прошел матч.

– Да, я очень довольна игрой. Рада, что играла первой. Конечно, было немного жарко, но мне жаль всех, кому предстоит играть во второй половине дня. Да, думаю, матч прошел действительно хорошо. Я довольна своей игрой.

– Привет, Марта, ты выступила с довольно эмоциональной речью в конце матча. Не могла бы ты рассказать нам поподробнее о том, что произошло сегодня утром рядом с домом твоих родителей?

– У меня есть эта фотография дома моих родителей и всего, что вокруг него. У меня нет видео, но да, вот что я получила сегодня в 8:00 утра.

И мне пришлось пережить это, справиться с этим и выйти на корт. Я не знала, чего ожидать от себя. Я не знала, насколько я смогу сосредоточиться, как смогу контролировать свои эмоции или мысли. Конечно, в матче были моменты, когда я снова начинала об этом думать, потому что почти все утро мне было плохо от одной только мысли, что если бы это произошло на 100 метров ближе, у меня, наверное, сегодня не было бы ни мамы, ни сестры. Было очень сложно так быстро это переварить и выйти на корт. Поэтому я также очень рада, что играла первым запуском, потому что не знаю, каким был бы результат, если бы я играла, например, последней. Это тяжело, но я очень горжусь собой сегодня, тем, как мы все с этим справились, и рада, что прошла во второй раунд и что все живы.

– Вы сделали подачу с руки снизу во втором сете. Почему вы выбрали этот удар и что вы думаете о подаче с руки?

– Ну, иногда я смотрю на Сандру, и она показывает мне, что я должна подать с руки, потому что это хороший момент для этого, и я согласна, что это был хороший момент. Я думаю, если у тебя это получается, почему бы этим не воспользоваться? Я все еще отрабатываю это на тренировках. Иногда я хочу, чтобы мяч летел слишком коротко или, собственно, как эйс. Это нелегко. Но я рада, когда у меня появляется возможность в матче, я люблю это делать, и это всегда удивляет соперниц.

– Учитывая все, что произошло сегодня утром, вы когда-нибудь думали о том, чтобы сняться с турнира и просто не играть?

– Ну, не сегодня утром, потому что, очевидно, все здоровы, живы, никого не было в больнице. Такие вещи тяжело переносить. Но ни один из моих близких друзей или знакомых не ранен и не погиб. Так что было бы гораздо сложнее и тяжелее, если бы произошло что-то худшее. Я не хочу думать о том, что бы я сделала, если бы произошло что-то худшее, но я знала, что сегодня день, когда нужно выйти и играть. Сегодня мне не приходило в голову, что я не должна выходить, потому что, в конце концов, все живы. Все хорошо.

– Очевидно, последние несколько лет были для вас очень тяжелыми, но был ли сегодняшний день одним из самых тяжелых моментов?

– Ну, я думаю, что начало полномасштабной войны было, наверное, самым сложным из-за неопределенности. Вся моя семья была там. В доме нас было 17 человек. Первые пару месяцев были действительно тяжелыми. Сейчас, я думаю, это было просто ближе всего к моему дому, чем когда-либо, и это, вероятно, делает этот момент самым эмоциональным. Есть, конечно, и лучшие дни, и худшие дни. Но да, этот, безусловно, вошел в тройку худших.

– Как ваша мама, сестра и ваша семья переживают такое событие? И в целом, как они эмоционально справлялись с последними несколькими годами?

– Я с ними по телефону еще не разговаривала, но, конечно, писала сообщения. Большинство моих друзей и большинство людей в Киеве пострадали от чего-то подобного сегодня утром. Многие из моих друзей просто пытаются поспать подольше, просто пытаются прийти в себя, потому что это продолжалось около четырех часов. Они просто отдыхают и пытаются восстановиться. Хорошо, что сегодня воскресенье, так что все могут остаться дома и провести время со своими близкими. Они чувствуют себя нормально, конечно, очень напуганы, но это не первая и не последняя очень тяжелая ночь, так что они адаптируются.

– Не могли бы вы уточнить, кто именно из вашей семьи сейчас находится там? И насколько изнурительно для людей в Киеве и по всей Украине переживать это уже несколько лет?

– В доме в тот момент были моя мама, моя сестра и сестра моей бабушки. Так что в тот момент там были только они трое. Думаю, это, безусловно, изматывает, особенно когда это повторяется всю ночь напролет и никто не может нормально выспаться. Люди становятся более раздражительными, напуганными, но в целом все очень злы и просто хотят держаться. Каждый старается помочь тем, кому нужна помощь. Люди очень стойкие, и в этом, безусловно, стоит у них поучиться.

– Вы упомянули, что первые месяцы войны были самыми тяжелыми, но ситуация не изменилась. Раньше на турнирах Grand Slam мы устраивали благотворительные акции в поддержку Украины, а теперь этого больше не происходит. Как вы думаете, насколько тур, по вашему мнению, как бы забыл о войне?

– Ну, я думаю, что да. Но я все равно живу с этим и уже приспособилась к тому, что тур об этом забыл. Я по-прежнему стараюсь делать то, что могу, и влиять на то, на что могу. Я использую свою платформу, свои выступления или любой момент, чтобы напомнить об этом, напомнить об ужасах повседневной жизни людей. Люди приспосабливаются, люди забывают, люди идут дальше. В мире много проблем, много войн и вещей, которые люди хотят поддержать. Это, конечно, понятно. Я делаю свою работу и думаю, что именно на этом я стараюсь сосредоточиться больше всего. Конечно, нельзя заставить кого-то что-то делать, если он не хочет поддерживать, не хочет помогать. Я не могу никого заставлять. Я знаю, что делаю, и это для меня самое главное.

ВИДЕО. Пресс-конференция Марты Костюк после успешного старта на Ролан Гаррос

