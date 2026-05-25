ФОТО. Футболистка из Австрии покоряет сердца болельщиков по всей Европе
Виктория Лайтнер-Гарсия успешно совмещает выступления за Рапид и жизнь инфлюенсера
Австрийская футболистка Виктория Лайтнер-Гарсия в последние годы привлекает внимание болельщиков не только своей игрой, но и популярностью в социальных сетях.
23-летняя спортсменка родилась в Вене и имеет австрийские и испанские корни. Сейчас она выступает за женскую команду «Рапид» Вена, играя на позиции защитницы.
За пределами футбольного поля Виктория активно ведет Instagram, где делится кадрами из спортивной жизни, путешествий и фотосессий. Благодаря этому ее аудитория насчитывает десятки тысяч подписчиков.
Сегодня Лайтнер-Гарсия считается одной из самых популярных представительниц женского футбола Австрии в социальных сетях, успешно совмещая спортивную карьеру и работу с аудиторией.
