Таблица бомбардиров Ла Лиги: Мбаппе – лучший, топ-3 без игроков Барселоны
К концу подошел сезон чемпионата Испании
Лучшим бомбардиром прошедшей Ла Лиги стал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе – на счету француза 25 точных ударов. Вслед за ним расположился лидер вылетевшей «Мальорки» – Ведат Мурики, забивший 22 гола.
Тройку закрыл Анте Будимир – хорват, защищающий цвета «Осасуны», отличился 17 мячами. Четвертая позиция таблицы бомбардиров за звездой «Барселоны» Ламином Ямалем – испанец оформил 16 голов. Столько же забил Винисиус из «Реала», он идет пятым.
Шестое место занимает Ферран Торрес – он также оформил 16 точных ударов. Седьмая позиция за Микелем Оярсабалем из «Реала Сосьедад» – испанец 15 раз поразил ворот соперника.
Восьмое место за бомбардиром «Алавеса» Тони Мартинесом – 14 голов забил испанский форвард. Девятым идет Борха Иглесиас – 14 забитых мячей у представителя «Сельты».
Десятку бомбардиров Ла Лиги замыкает легенда – Роберт Левандовски со своими 14 забитыми мячами.
Топ-10 бомбардиров Ла Лиги по итогам сезона 2025/26
- 1. Килиан Мбаппе (Реал) – 25
- 2. Ведат Мурики (Мальорка) – 22
- 3. Анте Будимир (Осасуна) – 17
- 4. Ламин Ямаль (Барселона) – 16
- 5. Винисиус (Реал) – 16
- 6. Ферран Торрес (Барселона) – 16
- 7. Микель Оярабаль (Реал Сосьедад) – 15
- 8. Тони Мартинес (Алавес) – 15
- 9. Борха Иглесивас (Сельта) – 14
- 10. Роберт Левандовски (Барселона) – 14
