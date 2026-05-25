Таблица бомбардиров Ла Лиги: Мбаппе – лучший, топ-3 без игроков Барселоны

К концу подошел сезон чемпионата Испании.

Лучшим бомбардиром прошедшей Ла Лиги стал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе – на счету француза 25 точных ударов. Вслед за ним расположился лидер вылетевшей «Мальорки» – Ведат Мурики, забивший 22 гола.

Тройку закрыл Анте Будимир – хорват, защищающий цвета «Осасуны», отличился 17 мячами. Четвертая позиция таблицы бомбардиров за звездой «Барселоны» Ламином Ямалем – испанец оформил 16 голов. Столько же забил Винисиус из «Реала», он идет пятым.

Шестое место занимает Ферран Торрес – он также оформил 16 точных ударов. Седьмая позиция за Микелем Оярсабалем из «Реала Сосьедад» – испанец 15 раз поразил ворот соперника.

Восьмое место за бомбардиром «Алавеса» Тони Мартинесом – 14 голов забил испанский форвард. Девятым идет Борха Иглесиас – 14 забитых мячей у представителя «Сельты».

Десятку бомбардиров Ла Лиги замыкает легенда – Роберт Левандовски со своими 14 забитыми мячами.

