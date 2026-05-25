  Таблица бомбардиров Ла Лиги: Мбаппе – лучший, топ-3 без игроков Барселоны
Испания
25 мая 2026, 16:43 | Обновлено 25 мая 2026, 16:48
Таблица бомбардиров Ла Лиги: Мбаппе – лучший, топ-3 без игроков Барселоны

К концу подошел сезон чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

К концу подошел сезон чемпионата Испании.

Лучшим бомбардиром прошедшей Ла Лиги стал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе – на счету француза 25 точных ударов. Вслед за ним расположился лидер вылетевшей «Мальорки» – Ведат Мурики, забивший 22 гола.

Тройку закрыл Анте Будимир – хорват, защищающий цвета «Осасуны», отличился 17 мячами. Четвертая позиция таблицы бомбардиров за звездой «Барселоны» Ламином Ямалем – испанец оформил 16 голов. Столько же забил Винисиус из «Реала», он идет пятым.

Шестое место занимает Ферран Торрес – он также оформил 16 точных ударов. Седьмая позиция за Микелем Оярсабалем из «Реала Сосьедад» – испанец 15 раз поразил ворот соперника.

Восьмое место за бомбардиром «Алавеса» Тони Мартинесом – 14 голов забил испанский форвард. Девятым идет Борха Иглесиас – 14 забитых мячей у представителя «Сельты».

Десятку бомбардиров Ла Лиги замыкает легенда – Роберт Левандовски со своими 14 забитыми мячами.

Топ-10 бомбардиров Ла Лиги по итогам сезона 2025/26

  • 1. Килиан Мбаппе (Реал) – 25
  • 2. Ведат Мурики (Мальорка) – 22
  • 3. Анте Будимир (Осасуна) – 17
  • 4. Ламин Ямаль (Барселона) – 16
  • 5. Винисиус (Реал) – 16
  • 6. Ферран Торрес (Барселона) – 16
  • 7. Микель Оярабаль (Реал Сосьедад) – 15
  • 8. Тони Мартинес (Алавес) – 15
  • 9. Борха Иглесивас (Сельта) – 14
  • 10. Роберт Левандовски (Барселона) – 14

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе бомбардиры Ведат Мурики Анте Будимир статистика Ламин Ямаль Винисиус Жуниор Ферран Торрес Микель Оярсабаль Тони Мартинес Борха Иглесиас Роберт Левандовски
