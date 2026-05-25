Илья Островский вошел в пятерку самых молодых игроков в истории УПЛ
Матч против «Полесья» хавбек «Руха» провел в 15 лет 303 дня
Вышедший на замену в поединке с «Полесьем» (0:2) полузащитник «Руха» Илья Островский стал одним из самых молодых игроков в истории УПЛ. Премьерный матч в элитном дивизионе он провел в 15 лет 303 дня.
В более юном возрасте дебютировали в чемпионатах Украины только одноклубник Островского Олег Дзюринец, Кирилл Дегтярь из «Металлиста», Юрий Фенин из «Таврии» и Владимир Гапон из «Волыни».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15 лет 16 дней
|
Олег ДЗЮРИНЕЦ
|
Рух
|
08.08.2025
|
Динамо
|
1:5 (д)
|
15 лет 159 дней
|
Кирилл ДЕГТЯРЬ
|
Металлист
|
03.05.2023
|
Днепр-1
|
0:5 (г)
|
15 лет 221 день
|
Юрий ФЕНИН
|
Таврия
|
04.11.1992
|
Заря
|
2:1 (д)
|
15 лет 290 дней
|
Владимир ГАПОН
|
Волынь
|
20.05.1995
|
Динамо
|
1:3 (г)
|
15 лет 303 дня
|
Илья ОСТРОВСКИЙ
|
Рух
|
24.05.2026
|
Полесье
|
0:2 (г)
|
15 лет 314 дней
|
Сергей КОВРЫЖКИН
|
Таврия
|
12.05.1995
|
Нива Т
|
0:2 (г)
|
15 лет 330 дней
|
Алексей ТЕЛЯТНИКОВ
|
Торпедо
|
15.09.1996
|
Ворскла
|
0:2 (г)
|
15 лет 336 дней
|
Илья БОДАК
|
Рух
|
174.05.2026
|
Александрия
|
1:3 (д)
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс
|
2:1 (д)
|
16 лет 38 дней
|
Виталий ИВАНКО
|
Металлург Д
|
17.05.2008
|
Шахтер
|
1:4 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
