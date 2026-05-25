  4. Илья Островский вошел в пятерку самых молодых игроков в истории УПЛ
25 мая 2026, 13:32
Матч против «Полесья» хавбек «Руха» провел в 15 лет 303 дня

ФК Рух. Илья Островский (справа)

Вышедший на замену в поединке с «Полесьем» (0:2) полузащитник «Руха» Илья Островский стал одним из самых молодых игроков в истории УПЛ. Премьерный матч в элитном дивизионе он провел в 15 лет 303 дня.

В более юном возрасте дебютировали в чемпионатах Украины только одноклубник Островского Олег Дзюринец, Кирилл Дегтярь из «Металлиста», Юрий Фенин из «Таврии» и Владимир Гапон из «Волыни».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 16 дней

Олег ДЗЮРИНЕЦ

Рух

08.08.2025

Динамо

1:5 (д)

15 лет 159 дней

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

03.05.2023

Днепр-1

0:5 (г)

15 лет 221 день

Юрий ФЕНИН

Таврия

04.11.1992

Заря

2:1 (д)

15 лет 290 дней

Владимир ГАПОН

Волынь

20.05.1995

Динамо

1:3 (г)

15 лет 303 дня

Илья ОСТРОВСКИЙ

Рух

24.05.2026

Полесье

0:2 (г)

15 лет 314 дней

Сергей КОВРЫЖКИН

Таврия

12.05.1995

Нива Т

0:2 (г)

15 лет 330 дней

Алексей ТЕЛЯТНИКОВ

Торпедо

15.09.1996

Ворскла

0:2 (г)

15 лет 336 дней

Илья БОДАК

Рух

174.05.2026

Александрия

1:3 (д)

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс

2:1 (д)

16 лет 38 дней

Виталий ИВАНКО

Металлург Д

17.05.2008

Шахтер

1:4 (г)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сергей Цыба Sport.ua
