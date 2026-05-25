Илья Островский вошел в пятерку самых молодых игроков в истории УПЛ

Вышедший на замену в поединке с «Полесьем» (0:2) полузащитник «Руха» Илья Островский стал одним из самых молодых игроков в истории УПЛ. Премьерный матч в элитном дивизионе он провел в 15 лет 303 дня.

В более юном возрасте дебютировали в чемпионатах Украины только одноклубник Островского Олег Дзюринец, Кирилл Дегтярь из «Металлиста», Юрий Фенин из «Таврии» и Владимир Гапон из «Волыни».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины