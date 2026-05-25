  4. «Это то, что заслужили». Аллегри – о спаде Милана и непопадании в ЛЧ
25 мая 2026, 13:46 | Обновлено 25 мая 2026, 13:48
«Это то, что заслужили». Аллегри – о спаде Милана и непопадании в ЛЧ

Массимилиано не смог объяснить провальный финиш сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после поражения в матче 38-го тура Серии А против «Кальяри» (1:2), из-за которого «россонери» не смогли пробиться в Лигу чемпионов.

– Как вы объясняете этот спад?

– Объяснить это сложно. После того как мы повели в счете, мы плохо защищались, как это было с «Аталантой» и с «Удинезе». Была слабая психологическая реакция. Мы разочарованы, расстроены из-за того, что не попали в Лигу чемпионов, но нужно принять вердикт поля, потому что сейчас не время для оценок – оценки нужно будет делать комплексно, на 360 градусов, не сводя все только к сегодняшнему матчу. Мы провели не лучший второй круг. Нам не хватило энергии. Ребятам мне абсолютно не в чем упрекнуть, наоборот, я поблагодарил их, потому что они всегда отдавали сердце на поле. Турнирная таблица – это то, чего мы заслужили.

– Тем не менее «Милан» посыпался...

– Сейчас я не могу объяснить этот спад. Но нам точно не хватило энергии, иначе ты не проигрываешь пять матчей дома.

– Меняется ли теперь ваше будущее без Лиги чемпионов?

– На данный момент я расстроен и зол. Мы остались вне Лиги чемпионов. После того как мы все вернули под контроль в матче против «Дженоа», никто бы не ожидал такого поражения. К сожалению, в футболе и в спорте такое бывает, и с большой горечью приходится это принимать. Нужно оценить весь год, каким он был. Мне абсолютно не в чем упрекнуть ребят, все, что у них было, они отдавали на поле на протяжении всего года.

– После дерби «Милан» проиграл шесть матчей. Какова, по вашему мнению, причина всех этих поражений?

– Искать причину прямо сейчас я не знаю как. Мы ошибались, или я в чем-то ошибся. Мы вернули все под контроль, в конце года такой результат – это нормально, когда мнение колеблется в ту или иную сторону. Нужно быть очень трезвыми в оценке всего года.

– Сегодня полностью не хватило спортивной злости. Пропущенные голы были как раз из тех, которых можно было избежать...

– Безусловно, психологическое напряжение в этом матче сильно повлияло. Мы были слишком пассивны при пропущенных голах, такого раньше никогда не случалось. В Генуе мы сыграли лучше, это был матч с большим нервом, а сегодня нам этого не удалось.

– Чего не хватает «Милану», чтобы снова стать сильным клубом? Состоятся ли в ближайшие дни новые встречи по поводу будущего клуба?

– Я не знаю. Сейчас все мысли только о результате, которого мы не добились. Потом нужно будет сделать оценку всего года. Были допущены ошибки со всех точек зрения, но сейчас говорить об этом абсолютно не имеет никакого смысла.

Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
Так просрати сезон, коли нема матчів в єврокубках, ще потрібно вміти...
