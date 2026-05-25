«Это то, что заслужили». Аллегри – о спаде Милана и непопадании в ЛЧ

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после поражения в матче 38-го тура Серии А против «Кальяри» (1:2), из-за которого «россонери» не смогли пробиться в Лигу чемпионов.

– Как вы объясняете этот спад?

– Объяснить это сложно. После того как мы повели в счете, мы плохо защищались, как это было с «Аталантой» и с «Удинезе». Была слабая психологическая реакция. Мы разочарованы, расстроены из-за того, что не попали в Лигу чемпионов, но нужно принять вердикт поля, потому что сейчас не время для оценок – оценки нужно будет делать комплексно, на 360 градусов, не сводя все только к сегодняшнему матчу. Мы провели не лучший второй круг. Нам не хватило энергии. Ребятам мне абсолютно не в чем упрекнуть, наоборот, я поблагодарил их, потому что они всегда отдавали сердце на поле. Турнирная таблица – это то, чего мы заслужили.

– Тем не менее «Милан» посыпался...

– Сейчас я не могу объяснить этот спад. Но нам точно не хватило энергии, иначе ты не проигрываешь пять матчей дома.

– Меняется ли теперь ваше будущее без Лиги чемпионов?

– На данный момент я расстроен и зол. Мы остались вне Лиги чемпионов. После того как мы все вернули под контроль в матче против «Дженоа», никто бы не ожидал такого поражения. К сожалению, в футболе и в спорте такое бывает, и с большой горечью приходится это принимать. Нужно оценить весь год, каким он был. Мне абсолютно не в чем упрекнуть ребят, все, что у них было, они отдавали на поле на протяжении всего года.

– После дерби «Милан» проиграл шесть матчей. Какова, по вашему мнению, причина всех этих поражений?

– Искать причину прямо сейчас я не знаю как. Мы ошибались, или я в чем-то ошибся. Мы вернули все под контроль, в конце года такой результат – это нормально, когда мнение колеблется в ту или иную сторону. Нужно быть очень трезвыми в оценке всего года.

– Сегодня полностью не хватило спортивной злости. Пропущенные голы были как раз из тех, которых можно было избежать...

– Безусловно, психологическое напряжение в этом матче сильно повлияло. Мы были слишком пассивны при пропущенных голах, такого раньше никогда не случалось. В Генуе мы сыграли лучше, это был матч с большим нервом, а сегодня нам этого не удалось.

– Чего не хватает «Милану», чтобы снова стать сильным клубом? Состоятся ли в ближайшие дни новые встречи по поводу будущего клуба?

– Я не знаю. Сейчас все мысли только о результате, которого мы не добились. Потом нужно будет сделать оценку всего года. Были допущены ошибки со всех точек зрения, но сейчас говорить об этом абсолютно не имеет никакого смысла.