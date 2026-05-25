  4. Динамо пропустило 700-й мяч в чемпионатах Украины
25 мая 2026, 13:04 | Обновлено 25 мая 2026, 13:10
168
0

Динамо пропустило 700-й мяч в чемпионатах Украины

Больше всех голов забили киевлянам «Шахтер» и Сергей Закарлюка

ФК Кудровка

Первый мяч, забитый 31-летним полузащитником «Кудровки» Андреем Сторчоусом в матче с «Динамо», стал 700-м, пропущенным киевлянами в чемпионатах Украины. 303 раза (с учетом второго гола Сторчоуса) голкиперам бело-синих довелось вынимать мяч из сетки дома, 395 - в гостях и 3 - на нейтральных полях.

Чаще других поражали ворота динамовцев игроки «Шахтера» – 96 голов, «Зари», «Черноморца» – по 46, «Ворсклы» – 41 и «Днепра» – 40. А если переходить на личности, то Сергей Закарлюка – 7, Марко Девич, Александр Косырин и Марлос – по 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» мячи, пропущенные Динамо в чемпионатах Украины

Мяч

Дата

Кто забил

Клуб

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Александр ПРИЗЕТКО

Металлист

55' (2:1)

2:1 (д)

100-й

17.11.1996

Сергей НАГОРНЯК

Днепр

33' (0:1)

2:2 (д)

200-й

20.04.2003

Игорь ПРОДАН

Оболонь

80' (4:3)

5:3 (д)

300-й

11.11.2007

ЖАДСОН

Шахтер

47' (1:1)

2:1 (д)

400-й

07.04.2013

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

75' (1:2)

1:2 (д)

500-й

01.10.2017

СИЛАС

Заря

80' (3:3)

4:4 (д)

600-й

16.10.2022

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

29' (0:1)

1:3 (г)

700-й

24.05.2026

Андрей СТОРЧОУС

Кудровка

36' (1:1)

3:2 (д)

Счет приведен со стороны Динамо.

Сергей Цыба










