Динамо пропустило 700-й мяч в чемпионатах Украины
Больше всех голов забили киевлянам «Шахтер» и Сергей Закарлюка
Первый мяч, забитый 31-летним полузащитником «Кудровки» Андреем Сторчоусом в матче с «Динамо», стал 700-м, пропущенным киевлянами в чемпионатах Украины. 303 раза (с учетом второго гола Сторчоуса) голкиперам бело-синих довелось вынимать мяч из сетки дома, 395 - в гостях и 3 - на нейтральных полях.
Чаще других поражали ворота динамовцев игроки «Шахтера» – 96 голов, «Зари», «Черноморца» – по 46, «Ворсклы» – 41 и «Днепра» – 40. А если переходить на личности, то Сергей Закарлюка – 7, Марко Девич, Александр Косырин и Марлос – по 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» мячи, пропущенные Динамо в чемпионатах Украины
Мяч
Дата
Кто забил
Клуб
Минута
Счет
1-й
07.03.1992
Александр ПРИЗЕТКО
Металлист
55' (2:1)
2:1 (д)
100-й
17.11.1996
Сергей НАГОРНЯК
Днепр
33' (0:1)
2:2 (д)
200-й
20.04.2003
Игорь ПРОДАН
Оболонь
80' (4:3)
5:3 (д)
300-й
11.11.2007
ЖАДСОН
Шахтер
47' (1:1)
2:1 (д)
400-й
07.04.2013
Генрих МХИТАРЯН
Шахтер
75' (1:2)
1:2 (д)
500-й
01.10.2017
СИЛАС
Заря
80' (3:3)
4:4 (д)
600-й
16.10.2022
Александр ЗУБКОВ
Шахтер
29' (0:1)
1:3 (г)
700-й
24.05.2026
Андрей СТОРЧОУС
Кудровка
36' (1:1)
3:2 (д)
Счет приведен со стороны Динамо.
