Динамо пропустило 700-й мяч в чемпионатах Украины

Первый мяч, забитый 31-летним полузащитником «Кудровки» Андреем Сторчоусом в матче с «Динамо», стал 700-м, пропущенным киевлянами в чемпионатах Украины. 303 раза (с учетом второго гола Сторчоуса) голкиперам бело-синих довелось вынимать мяч из сетки дома, 395 - в гостях и 3 - на нейтральных полях.

Чаще других поражали ворота динамовцев игроки «Шахтера» – 96 голов, «Зари», «Черноморца» – по 46, «Ворсклы» – 41 и «Днепра» – 40. А если переходить на личности, то Сергей Закарлюка – 7, Марко Девич, Александр Косырин и Марлос – по 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» мячи, пропущенные Динамо в чемпионатах Украины

Мяч Дата Кто забил Клуб Минута Счет 1-й 07.03.1992 Александр ПРИЗЕТКО Металлист 55' (2:1) 2:1 (д) 100-й 17.11.1996 Сергей НАГОРНЯК Днепр 33' (0:1) 2:2 (д) 200-й 20.04.2003 Игорь ПРОДАН Оболонь 80' (4:3) 5:3 (д) 300-й 11.11.2007 ЖАДСОН Шахтер 47' (1:1) 2:1 (д) 400-й 07.04.2013 Генрих МХИТАРЯН Шахтер 75' (1:2) 1:2 (д) 500-й 01.10.2017 СИЛАС Заря 80' (3:3) 4:4 (д) 600-й 16.10.2022 Александр ЗУБКОВ Шахтер 29' (0:1) 1:3 (г) 700-й 24.05.2026 Андрей СТОРЧОУС Кудровка 36' (1:1) 3:2 (д)

Счет приведен со стороны Динамо.