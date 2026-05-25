Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 мая 2026, 12:15 | Обновлено 25 мая 2026, 12:24
4889
49

Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2026

25 мая 2026, 12:15 | Обновлено 25 мая 2026, 12:24
4889
49 Comments
Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) стартовалана Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка играет против 13-й ракетки мира Жасмин Паолини из Италии.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это восьмое очное противостояние соперниц. Счет 6:1 в пользу Жасмин.

Победительница поединка во втором круге встретится с Соланй Сиеррой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Камбек Новака. Джокович стартовал на Ролан Гаррос и побил рекорд Федерера
Дарья Снигур – Клара Таусон. Сенсация на Ролан Гаррос. Видеообзор матча
На Ролан Гаррос 2026 произошел первый вылет топ-10
Даяна Ястремская Жасмин Паолини смотреть онлайн Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 00:03 2
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен

Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона

Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Бокс | 24 мая 2026, 17:50 130
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?

Один из самых сложных боев Александра

Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 04:44
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос
Теннис | 24.05.2026, 18:27
Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос
Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Футбол | 25.05.2026, 06:23
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Комментарии 49
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Я давно розлабився й тільки посміхаюся...Люді не нервуйте ,це збоку виглядає смішно!
Ответить
+4
Віддати ЧОТИРИ  гейми підряд при такій грі суперниці !!!??? Другий сет без мене ,я мазохіст , але не до нестями .
Бажаю вам побачити неймовірне видовище у виконанні Даяни Ястремської. 
Ответить
+4
Улюблений номер у виконанні Даясі "Плив, плив, а на березі потонув")))
Ответить
+3
Люді з міцною психікою сьогодні є тут?
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Почався жах, впізнаю Даяну.
Ответить
+2
О, знову купа людей, які дивляться гру Даяни і пишуть звичні коментарі. Пригадується анекдот. Їжачки кололись, плакали, але вперто продовжували їсти кактус.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Все таки це та Даяна, яку ми знаємо
Ответить
+1
Якщо суперниця розуміє, що з Даяною головне хоч якось перекинути м'яч на її половину, то у Даяни нема шансів. Вона помилиться обов'язково.
Ответить
+1
Хтось сподівався, що 26-ріна Даяна буде розумнішою за 25-річну...? Все так само одержима швидкими розіграшами, все так само лупить за будь якої нагоди, навіть, якщо незручно і, вочевидь, м"яч не влучить в корт... 
Ответить
+1
Все як завжди!  Щирі вітання з програмним сетом
Ответить
+1
Неможливо терпіти цей теніс!!!  Заберіть у неї ракетку
Ответить
+1
Стала раптом поспішати й посипалися помилки. .
Ответить
+1
Так зливати свою подачу вміє тільки Даяна . Їй все треба навиліт .
Ответить
+1
Навіть,якщо програє,в цілому грає нормально.
Ответить
+1
Жаль, не маю можливості дивитися, але дуже вболіваю за Даяну. Наче тягне поки, судячи з рахунку. 
Ответить
+1
Даяно, це ти?
Ответить
+1
Аж не віриться ,що так швидко повернула брейк. Доречі , Паоліні давно вже не в найкращий формі , головне щоб Даяна зібралася.
Ответить
+1
Вже 11 хв.2 гейм грають,цирк!
Ответить
0
Тільки початок 2 сету, а вже під 40 невимушених 
Ответить
0
2 гейм  це умора
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 13
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 16
Футбол
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 48
Футбол
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 3
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем