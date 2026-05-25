Экс-игрок Шахтера обвинил бывший клуб в невыплате денег

25 мая 2026, 18:04 |
Майкон резко высказался о «Коринтиансе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон (справа)

Накануне в бразильской Серии А состоялся матч между «Коринтиансом» и «Атлетико Минейро» (1:0), участие в котором на стороне гостей принял экс-хавбек «Шахтера» Майкон, ранее также выступавший за «тимау».

В начале нынешнего года Майкон перешел в «Атлетико Минейро» свободным агентом из «Шахтера», хотя играл в аренде в «Коринтиансе» и этот клуб хотел его сохранить.

После игры с «тимау» Майкон раскрыл причины, почему не остался в клубе, а ушел в «Атлетико Минейро», в том числе обвинив «Коринтианс» в невыплате полагающихся ему денег.

«Я был там [в «Коринтиансе»] почти пять лет и за это время примерно 11 месяцев не получал деньги за использование моих имиджевых прав. И я никогда не выходил в прессу, чтобы что-то рассказывать. Я слышал, что ушел из клуба по финансовым причинам, что я не считал «Коринтианс» приоритетом, но это не так, ведь я уважаю клуб».

«Думаю, все дело в переговорах. У нас с «Коринтиансом» все было согласовано, но был вопрос еще и с «Шахтером», и они не смогли договориться во многом из-за ухода Фабиньо Сольдадо с поста спортивного директора», – рассказал Майкон.

В текущем сезоне Майкон провел 10 матчей в чемпионате Бразилии за «петушков», отличившись 2 голами.

