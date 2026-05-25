Дирижер атак. Игрок Динамо стал лучшим ассистентом сезона УПЛ

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок стал лучшим ассистентом Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

Победу Александру в этой номинации принесла голевая передача в заключительном 30-м туре УПЛ против «Кудровки» (3:2).

Всего игрок «Динамо» оформил 11 ассистов за сезон, опередив ближайшего конкурента Глейкера Мендосу на один пункт.

Все голевые передачи Александра Пихалёнка в УПЛ сезона-2025/2026: