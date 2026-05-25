  4. Дирижер атак. Игрок Динамо стал лучшим ассистентом сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 13:18
Дирижер атак. Игрок Динамо стал лучшим ассистентом сезона УПЛ

Александр Пихаленок оформил 11 результативных передач

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок стал лучшим ассистентом Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

Победу Александру в этой номинации принесла голевая передача в заключительном 30-м туре УПЛ против «Кудровки» (3:2).

Всего игрок «Динамо» оформил 11 ассистов за сезон, опередив ближайшего конкурента Глейкера Мендосу на один пункт.

Все голевые передачи Александра Пихалёнка в УПЛ сезона-2025/2026:

  • 3-й тур, «Эпицентр» – «Динамо» – 1:4, ассист на Николая Михайленко на 45+3-й мин.
  • 7-й тур, «Карпаты» – «Динамо» – 3:3, 2 ассиста на Александра Караваева на 43-й и 52-й мин.
  • 10-й тур, «Динамо» – «Кривбасс» – 4:0, ассист на Эдуардо Герреро на 90+1-й мин.
  • 13-й тур, «Колос» – «Динамо» – 2:1, ассист на Шолу Огундану на 86-й мин.
  • 18-й тур, «Динамо» – «Эпицентр» – 4:0, ассист на Матвея Пономаренко на 49-й мин.
  • 19-й тур, «Полесье» – «Динамо» – 1:2, ассист на Матвея Пономаренко на 60-й мин.
  • 20-й тур, «Динамо» – «Оболонь» – 2:1, ассист на Матвея Пономаренко на 40-й мин.
  • 21-й тур, «Александрия» – «Динамо» – 0:5, ассист на Богдана Редушко на 72-й мин.
  • 25-й тур, «Кривбасс» – «Динамо» – 5:6, ассист на Тараса Михавко на 48-й мин.
  • 30-й тур, «Динамо» – «Кудровка» – 3:2, ассист на Тараса Михавко на 22-й мин.
