Динамо определилось с судьбой талантливого игрока. Он пойдет на повышение
Люсин начнет следующий сезон в качестве игрока основной команды
Киевское «Динамо» приняло решение в отношении талантливого полузащитника, 18-летнего украинца Павла Люсина.
Как сообщил журналист Игорь Бурбас, Люсин, который большую часть сезона отыграл за юниорскую команду, начнет новый сезон уже в качестве игрока основной команды «Динамо».
В текущем сезоне Павел Люсин за «Динамо» U-19 сыграл 31 матч, в которых забил 15 голов и отдал 11 голевых передач. В конце сезона Люсин попадал в заявку основной команды, но так и не сыграл ни одной минуты.
Ранее Люсин получил похвалу от президента клуба Игоря Суркиса.
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