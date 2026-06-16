Динамо определилось с судьбой талантливого игрока. Он пойдет на повышение

Киевское «Динамо» приняло решение в отношении талантливого полузащитника, 18-летнего украинца Павла Люсина.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, Люсин, который большую часть сезона отыграл за юниорскую команду, начнет новый сезон уже в качестве игрока основной команды «Динамо».

В текущем сезоне Павел Люсин за «Динамо» U-19 сыграл 31 матч, в которых забил 15 голов и отдал 11 голевых передач. В конце сезона Люсин попадал в заявку основной команды, но так и не сыграл ни одной минуты.

Ранее Люсин получил похвалу от президента клуба Игоря Суркиса.