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  4. Динамо определилось с судьбой талантливого игрока. Он пойдет на повышение
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 06:32 |
1251
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Динамо определилось с судьбой талантливого игрока. Он пойдет на повышение

Люсин начнет следующий сезон в качестве игрока основной команды

16 июня 2026, 06:32 |
1251
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Динамо определилось с судьбой талантливого игрока. Он пойдет на повышение
ФК Динамо. Павел Люсин
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Киевское «Динамо» приняло решение в отношении талантливого полузащитника, 18-летнего украинца Павла Люсина.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, Люсин, который большую часть сезона отыграл за юниорскую команду, начнет новый сезон уже в качестве игрока основной команды «Динамо».

В текущем сезоне Павел Люсин за «Динамо» U-19 сыграл 31 матч, в которых забил 15 голов и отдал 11 голевых передач. В конце сезона Люсин попадал в заявку основной команды, но так и не сыграл ни одной минуты.

Ранее Люсин получил похвалу от президента клуба Игоря Суркиса.

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Павел Люсин Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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А якщо не розпочне, Бурбасе, ти застрелишся? Чи хоча б мобілізуєшся?
Звідки Бурбасу знати, хто розпочне, хто ні, якщо цього навіть Костюк не знає - ще і збори не починалися?
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