Шахтер отказался от защитника сборной Украины из-за футболиста Динамо

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля мог остаться в составе «горняков», однако теперь продолжит карьеру в составе немецкой «Боруссии» Менхенгладбах.

Футболист неоднократно отказывался от продления контракта, истекающего в сентябре, а когда согласился на условия клуба, получил отказ. Причина – «Шахтер» уже договорился с игроком «Динамо» Александром Караваевым:

«Конопля в последний момент был готов продлить контракт. Пришел и сказал: «Я согласен на ваши условия», на что ему ответили: «Твой поезд уже ушел».

Сказали нет, потому что дали слово Караваеву, что предложат ему два года контракта», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Конопля провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста. В активе Караваева – 33 игры, четыре забитых мяча и пять результативных передач.