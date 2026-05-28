Шахтер отказался от защитника сборной Украины из-за футболиста Динамо
Ефим Конопля покинет донецкий клуб, Александр Караваев присоединится к команде Арды Турана
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля мог остаться в составе «горняков», однако теперь продолжит карьеру в составе немецкой «Боруссии» Менхенгладбах.
Футболист неоднократно отказывался от продления контракта, истекающего в сентябре, а когда согласился на условия клуба, получил отказ. Причина – «Шахтер» уже договорился с игроком «Динамо» Александром Караваевым:
«Конопля в последний момент был готов продлить контракт. Пришел и сказал: «Я согласен на ваши условия», на что ему ответили: «Твой поезд уже ушел».
Сказали нет, потому что дали слово Караваеву, что предложат ему два года контракта», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне Конопля провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста. В активе Караваева – 33 игры, четыре забитых мяча и пять результативных передач.
