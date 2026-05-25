ФОТО. Сексапильная ведущая Sky Sports впечатлила английских фанатов
Кейт Трейси присоединилась к чемпионскому параду в Бирмингеме
Телеведущая Sky Sports Кейт Трейси привлекла внимание болельщиков после победы «Астон Виллы» в Лиге Европы.
31-летняя журналистка, которая является давней поклонницей бирмингемского клуба, надела специальную футболку с надписью «Winners 26» и поделилась фотографией в Instagram накануне чемпионского парада.
На снимке Трейси позирует в джинсах и праздничной футболке, демонстрируя новый клубный атрибут. В подписи она пошутила: «Не обращайте внимания на место съемки, я просто хотела похвастаться своей новой футболкой».
После этого ведущая отправилась на празднование в Бирмингем, где тысячи болельщиков встречали команду Унаи Эмери после победы над «Фрайбургом» со счетом 3:0 в финале Лиги Европы в Стамбуле.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В течение дня Трейси активно делилась фотографиями и видео с праздника, а также присоединилась к фанатам на улицах города.
Кейт работает на Sky Sports Racing, а также участвует в медиапроектах «Астон Виллы». Накануне финала она признавалась, что готова праздновать победу клуба до самого утра.
После бурных торжеств телеведущая даже показала подписчикам, что следующим утром отправилась на работу в той же одежде, в которой праздновала триумф команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей пока не вешает бутсы на гвоздь
В ночь на 24 мая Александр одержал непростую победу над Рико в Гизе, Египет