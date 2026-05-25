ФОТО. Сексапильная ведущая Sky Sports впечатлила английских фанатов

Телеведущая Sky Sports Кейт Трейси привлекла внимание болельщиков после победы «Астон Виллы» в Лиге Европы.

31-летняя журналистка, которая является давней поклонницей бирмингемского клуба, надела специальную футболку с надписью «Winners 26» и поделилась фотографией в Instagram накануне чемпионского парада.

На снимке Трейси позирует в джинсах и праздничной футболке, демонстрируя новый клубный атрибут. В подписи она пошутила: «Не обращайте внимания на место съемки, я просто хотела похвастаться своей новой футболкой».

После этого ведущая отправилась на празднование в Бирмингем, где тысячи болельщиков встречали команду Унаи Эмери после победы над «Фрайбургом» со счетом 3:0 в финале Лиги Европы в Стамбуле.

В течение дня Трейси активно делилась фотографиями и видео с праздника, а также присоединилась к фанатам на улицах города.

Кейт работает на Sky Sports Racing, а также участвует в медиапроектах «Астон Виллы». Накануне финала она признавалась, что готова праздновать победу клуба до самого утра.

После бурных торжеств телеведущая даже показала подписчикам, что следующим утром отправилась на работу в той же одежде, в которой праздновала триумф команды.